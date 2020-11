Phát triển du lịch và hình ảnh quốc gia từ cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020

Thời hoàng kim của ngành Du lịch Việt Nam đã qua

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành Du lịch Việt Nam trong những năm gần đây thường đạt mức 2 con số. Đặc biệt là giai đoạn 2015-2019 đạt mức tăng trưởng 22,7% mỗi năm và được Tổ chức Du lịch thế giới xếp vào hàng cao nhất trên thế giới.

Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP cũng tăng nhanh mỗi năm. Năm 2015 đạt 6,3%; năm 2016: 6,9%; năm 2017: 7,9%; năm 2018: 8,3% và năm 2019: 9,2%. Du lịch đang từng bước hướng tới trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á nói riêng và cả thế giới nói chung.

Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch trong GDP tính theo %. (Nguồn: Tổng cục Du Lịch)

Trong báo cáo của Ngân hàng thế giới (World Bank) về Phát triển du lịch tại Việt Nam đã xác định ngành Du lịch là cỗ máy quan trọng để tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thịnh vượng chung. Vừa thu hút đầu tư nước ngoài, vừa tăng thu ngân sách từ thuế và tạo việc làm, du lịch cũng là cách hấp dẫn nhằm đa dạng hóa xuất khẩu, để không chỉ dựa vào các sản phẩm chế tạo, chế biến và sản phẩm thô. Đây là ngành thâm dụng lao động có tính bao trùm, có xu hướng sử dụng nhiều lao động nữ và trẻ tuổi hơn hầu hết các ngành khác, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dịch bệnh ập đến đã làm tan vỡ ước mơ tăng trưởng GDP trên 2 con số của ngành Du lịch Việt Nam. Mặc dù trong nước đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng ngành Du lịch Việt Nam vẫn chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3,8 triệu lượt người, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hơn 97% là khách quốc tế đến trong quý I/2020. Riêng trong tháng 9/2020, khách quốc tế ước tính đạt 13,8 nghìn lượt người, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu không có giải pháp phù hợp cho ngành Du lịch, chắc chắn sẽ có sự suy sụp cả hệ thống. Những giải pháp phù hợp trong giai đoạn hạn chế đi lại và thiếu vắng các đoàn khách quốc tế chính là những hoạt động kích cầu du lịch Nội địa, giới thiệu những địa điểm du lịch, kêu gọi người dân tham gia đi lại trong khoảng cách an toàn nhất có thể.

Xu hướng du lịch của mọi du khách sẽ thay đổi trong và sau thời gian diễn ra đại dịch bằng cách thay thế cho những chuyến bay xuyên quốc gia, lục địa thành những chuyến di chuyển ngắn hơn, gần hơn và bằng nhiều phương tiện khác nhau. Do đó, du lịch nội địa có thể sẽ là xu hướng du lịch kéo dài trong thời gian tới. Các chuyến đi sẽ ngắn ngày hơn, hướng về các di sản văn hoá, thiên nhiên và tránh những tụ điểm đông đúc.

Khi cuộc thi sắc đẹp đồng hành cùng ngành Du lịch

Mỗi cuộc thi sắc đẹp có đều hướng đến những mục đích và hành trình để đạt được đích đến. Mỗi năm, cả thế giới có hàng trăm cuộc thi sắc đẹp nhưng không phải cuộc thi nào cũng mang trên vai nhiệm vụ quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước và con người như một cuộc thi về sắc đẹp kết hợp với du lịch. Vì vậy, việc Ban tổ chức cuộc thi Miss Tourism Việt Nam quyết tâm tổ chức cuộc thi giữa bối cảnh mọi lo toan về sắc đẹp đang chìm lẫn giữa những căng thẳng về sức khỏe là một thách thức và sự dũng cảm đáng ghi nhận.

Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân trong phần thị phạm catwalk với các thí sinh ứng tuyển cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 khu vực phía Bắc.

Khi Công ty Quảng cáo Truyền thông Tấm và Cám – đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Miss Tourism Vietnam và đã tổ chức thành công cuộc thi lần đầu tiên vào năm 2017– chính thức tổ chức tuyển chọn thí sinh đã mang đến nhiều niềm vui, hy vọng và đâu đó còn có cả sự quyết tâm của một đất nước kiên cường trước đại dịch.

Trong buổi họp báo công bố điểm đến Bán kết và chung kết cuộc thi, mọi sự quan tâm đã hướng về tỉnh Đắk Nông – một địa danh được xem như hoang sơ và “chưa đủ tuổi” để xuất hiện trên bất kỳ bảng xếp hạng nào về du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, với những thành quả được ghi nhận gần đây của tỉnh Đắk Nông, đặc biệt là Công viên Địa chất Đắk Nông vừa được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào giữa nằm 2020, thực sự sự đây chính là một khám phá mới về Du lịch hướng đến thiên nhiên của Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân – đại diện hình ảnh Du lịch của tỉnh Đắk Nông. Hình ảnh được trích từ bộ sách ảnh về Du lịch do nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên thực hiện. Tại góc chụp này, Tà Đùng – nơi được mệnh danh Vịnh Hạ Long trên Cao nguyên - hiện lên với những tia nắng bình minh như thuở nguyên sơ hơn 140 triệu năm trước vẫn lưu dấu với những nguyên liệu hóa thạch được tìm thấy ở Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông.

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Tỉnh Đắk Nông không có nhiều cơ hội để quảng bá việc trở thành điểm đến thứ 9 được UNESCO công nhận ở Việt Nam. Thông qua cuộc thi sắc đẹp và du lịch Miss Tourism Vietnam 2020 – cũng là một trong 2 cuộc thi về sắc đẹp hiếm hoi của cả nước được khởi động và tổ chức trong năm 2020 – những điểm đến nổi tiếng khác của Đắck Nông như Vườn Quốc gia Tà Đùng, Thác Lưu Ly, Thác Trinh nữ, Khu bảo tồn Thiên nhiên Nâm Nung, Cụm thác Dray Sáp - Gia Long, Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, tham gia các chuyến hành trình về nguồn, hòa cùng các giá trị văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc M’nông, Ê Đê như sử thi, nghệ thuật cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống… sẽ được quảng bá giới thiệu đến mọi du khách trong và ngoài nước.

Những ngày qua, khi cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 bước qua vòng thi sơ tuyển ở hai đầu Nam – Bắc đã liên tục nhận được nhiều lời động viên khen ngợi và đánh giá cao những đóng góp tích cực nhằm bảo vệ di sản Việt Nam, giới thiệu các điểm du lịch, góp phần vào các chiến dịch kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh Đất nước và Con người Việt Nam đến bạn bè khắp 5 châu lục bằng những hoạt động được truyền tải trên mọi phương tiện truyền thông.