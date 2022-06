(VTC News) -

Tại Hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống” diễn ra tại Đà Nẵng ngày 27/6, KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) cho rằng, khi nói đến Đà Nẵng cần nói đến quy hoạch trước một bước.

Cũng như nhiều ý kiến trước đó, ông Chính nhấn mạnh, Đà Nẵng không chỉ đẹp, có biển, mà về phong thủy còn tựa vào dãy Trường Sơn nhìn ra biển. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn được nói đến nhiều bởi vẻ đẹp sông Hàn, bởi những cây cầu, những festival,… Nhưng, theo ông Chính, ở đây cần đánh giá vai trò của người dân và lãnh đạo thành phố hết sức sáng tạo và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nếu để trở thành thành phố đáng sống thì KTS Trần Ngọc Chính cho rằng trước hết Đà Nẵng phải là một đô thị toàn cầu. Hiện danh sách 10 thành phố đáng sống của thế giới chưa có tên Đà Nẵng, thành phố này mới chỉ có biển lọt vào top biển đẹp toàn cầu, ông Chính nói.

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để trở thành thành phố đáng sống.

Theo vị kiến trúc sư này thì cần xây dựng Đà Nẵng thành đô thị đáng sống không chỉ cho người Việt Nam mà cả doanh nhân, tỷ phú thế giới, có biệt thự để người ta mang du thuyền sang đây sống. Và muốn thế, theo ông Chính cần hoàn thiện quy hoạch đô thị Đà Nẵng hoàn chỉnh, không chỉ là thành phố du lịch mà còn là thành phố đô thị loại 1 của miền Trung và Tây Nguyên, có vai trò vực dậy kinh tế miền Trung và mang tầm thế giới.

Nhắc lại khuyến nghị của chuyên gia Lương Hoài Nam về mở rộng sân bay Đà Nẵng, ông Chính cũng cho rằng sân bay Đà nẵng không thể đáp ứng yêu cầu của giới tỷ phú và người dân thế giới. Cần đưa nhà ga T2, T3 sang phía đông, có đường hầm ra sân bay, biến sân bay Đà Nẵng thành điểm đến của thế giới, nhưng hiện nay chưa có dự án nào để nâng cấp sân bay này, ông Chính sốt ruột.

Để Đà Nẵng thành thành phố đáng sống, KTS Trần Ngọc Chính còn cho rằng cần nghiên cứu thật kỹ để khai thác tài sản thiên nhiên vô giá là Sơn Trà, để du khách có thể biết đến 1 Đà Nẵng từ trên cao.

Ngoài ra, Đà Nẵng cần có một công viên thuỷ cung mang tính quốc tế, phải điều chỉnh lại kiến trúc ven sông Hàn, phải có nhiều hơn cây xanh và công viên, theo ông Chính.

Đà Nẵng là nơi “đáng đến” và “đáng sống”

Cũng tại hội thảo sáng nay, phân tích tại sao Đà Nẵng lại đáng đến, đáng sống, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng vì Đà Nẵng đẹp, lạ, vì tính nhân văn, khả năng đáp ứng các nhu cầu kết nối thuận lợi. Lý do đến Đà Nẵng cũng gồm việc đến để tận hưởng cuộc sống, để khám phá và trải nghiệm (ngắn hạn cho du khách).

Về lý do “đáng sống”, PGS.TS Trần Đình Thiên đánh giá vì Đà Nẵng có thiên nhiên đẹp, xã hội yên bình, con người thân thiện, đô thị thông minh, chính quyền “tốt”, môi trường kinh doanh thuận lợi.

Toàn cảnh hội thảo sáng nay.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, dưới góc nhìn vĩ mô, tổng quan về định hướng phát triển của Đà Nẵng để xứng tầm vị thế là thành phố đáng sống, đáng trải nghiệm và đáng đến để đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh mới, sau dịch bệnh, những đòi hỏi trong chuyển dịch cơ cấu, phát triển bền vững, phát triển xanh, thông minh là cốt lõi.

Đà Nẵng đang có những gì và đang cần những gì để có thể kiến tạo nên diện mạo mới, theo TS. Trần Đình Thiên thì Đà Nẵng không chỉ là điểm đến, mà phải là điểm đến hàng đầu.

Đà Nẵng cần có những trải nghiệm hàng đầu để hút khách du lịch bằng việc phát triển kinh tế đêm để gia tăng sức hút, tăng sức chi tiêu của khách du lịch, tương xứng với tiềm năng phát triển. Và muốn là điểm đến hàng đầu, nhất định phải phát triển du lịch toàn diện từ du lịch biển, du lịch núi, du lịch sông nước, giải trí.

“Sự đồng hành của chính quyền, của người dân Đà Nẵng thân thiện và tư duy sẵn sàng phát triển là cơ sở mà tôi tin vào điều đó”, ông Thiên tin tưởng.

Đồng quan điểm, Tiến sỹ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch chia sẻ, Đà Nẵng là điểm đến số 1, điểm đến tốt nhất Việt Nam vì dù chỉ rộng 1.000 km2 nhưng Đà nẵng có tất cả mọi thứ, từ đô thị xinh xắn, là một trong những nơi biển đẹp nhất Châu Á, nằm trong các bãi biển đẹp nhất thế giới, hệ sinh thái về du lịch là số 1 Việt Nam.

Với những lợi thế này, ông Nam cho rằng Đà Nẵng đang xác định rất đúng là đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đà Nẵng phải tận dụng mọi cơ hội, tiềm năng để đóng góp vào tăng trưởng cao hơn, khoảng 15% mới xứng đáng với tiềm năng.

“Đà Nẵng có diện tích gấp rưỡi Singapore nhưng hiện nay lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng rất ít so với Singapore. Nhưng tôi tin rằng, du lịch Đà Nẵng còn rất nhiều cơ hội phát triển”, ông Nam nói.

Đại diện doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại Đà Nẵng là Sun Group, bà Trần Nguyện, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Sun World thông tin về định hướng sản phẩm mới mà Sun Group sẽ đem đến cho Đà Nẵng thời gian tới là “phá rào”, làm mới những điểm đến cũ để thành phố “đã đẹp sẽ còn đẹp hơn, đã đáng đến sẽ còn đáng đến hơn nữa, nhiều trải nghiệm độc đáo hơn nữa”.

Theo đó, Sungroup không chỉ mang tới một mùa hè 2022 sôi động cho Đà Nẵng với nhiều sự kiện và lễ hội đẳng cấp trong chuỗi lễ hội Take me to the Sun, tới cuối năm 2022, Sun Group sẽ ra mắt 3 show diễn mới là show Núi lửa, show Bông hồng vàng và show Piano bay tại Sun World Ba Na Hills.

Năm 2023, công trình Hầm rượu Bà Nà cũng được hoàn thành. Đây là công trình có kiến trúc đặc biệt ấn tượng, và là nơi du khách có thể tìm hiểu quy trình sản xuất rượu vang chuẩn Pháp cũng như thưởng thức những loại vang được làm ngay tại Bà Nà.

Theo bà Nguyện, Sungroup đã đồng hành, gắn bó với Đà Nẵng suốt những năm và tới đây Sungroup sẽ thực sự “mở” với những sản phẩm mới để hút dòng khách du lịch chất lượng, đẳng cấp và cả các nhà đầu tư các dự án trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí chất lượng, đẳng cấp.