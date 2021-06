Phát triển BHXH tự nguyện: Đột phá mô hình 'truyền thông nhóm nhỏ' ở Đồng Tháp

(VTC News) -

Tính đến hết tháng 5/2021, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.443.793 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có 18.679 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 10.494 người so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả này là nhờ có sự nỗ lực, chủ động của toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH tỉnh và cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc áp dụng mô hình “truyền thông nhóm nhỏ” tại Đồng Tháp trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh - Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động triển khai đa dạng nhiều giải pháp, trong đó hình thức “ra quân” tuyên truyền được tổ chức thường xuyên hơn với mục tiêu tối thiểu một quý phải triển khai 2 lần và được thay đổi phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Đặc biệt, BHXH tỉnh còn phát huy tối ưu giải pháp mô hình truyền thông trực tiếp theo nhóm nhỏ. Đây là nhóm vận động gồm 3 - 4 người, đều đặn duy trì vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân. Từ sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu, đi sâu, tư vấn sát” của những nhóm vận động này mà nhiều người dân đã hiểu và tự giác tham gia BHXH tự nguyện.

Để mô hình này phát huy hiệu quả, theo Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp, trước hết phải có sự rà soát kỹ về người tham gia là những người có tiềm năng về kinh tế, từ đó đưa ra hình thức tư vấn phù hợp về phương thức và thời gian đóng BHXH tự nguyện cho người dân. “Nếu như ở các khu vực thành thị, bà con được tư vấn có thể tích cóp hằng ngày để tham gia theo tháng thì ở vùng nông thôn, bà con có thể tham gia theo hình thức mùa vụ, cứ xong vụ lúa thì đóng một lần”, Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ.

BHXH thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Sa Đéc: Dấu ấn tiên phong

Là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình này, đến nay, BHXH TP.Sa Đéc đã thu được những kết quả đột phá trong công tác phát triển BHXH tự nguyện. Ông Tăng Phước Long - Giám đốc BHXH TP.Sa Đéc cho biết, năm 2020, sau nhiều lần trăn trở, bàn tính tìm mô hình tối ưu để tuyên truyền, vận động hiệu quả trong bối cảnh bị tác động của dịch COVID-19, BHXH TP đã mạnh dạn đề xuất thành lập mô hình “truyền thông nhóm nhỏ”, đồng thời đã chủ động phối hợp với Bưu điện TP tổ chức, thực hiện, giao nhân viên Bưu điện làm Trưởng nhóm trực tiếp đến từng nhà để tư vấn, vận động người dân. Năm 2021, mỗi nhóm được giao chỉ tiêu phát triển mỗi tháng ít nhất từ 10 người trở lên.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, hàng tuần, Trưởng nhóm sẽ thông tin cho các thành viên ngày, giờ, địa điểm vận động. Nhân viên đại lý thu BHXH sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và thông báo số người tham gia trong tuần cho nhóm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo BHXH và Bưu điện còn trực tiếp tham gia giám sát hoặc đi cùng nhóm để nắm tình hình, qua đó vừa rút kinh nghiệm, vừa động viên khen thưởng kịp thời những nhóm vận động được nhiều người tham gia. Kết quả, 5 tháng đầu năm 2021, toàn TP.Sa Đéc đã vận động được 280 tham gia BHXH tự nguyện (bình quân phát triển mới được 56 người/tháng). Trong đó, có những đợt cao điểm của tháng 5/2021, chỉ trong một ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật các nhóm đã trực tiếp đi vận động được 41 người tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Huỳnh Thị Thảo, Khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc cũng như nhiều người dân Sa Đéc rất phấn khởi khi được nhân viên đại lý thu BHXH đến tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tiếp tại nhà. Ngay sau khi được tư vấn, chị đã chủ động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho mình và sau đăng ký thêm cho cả con gái.

Cán bộ BHXH đến nhà vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại xã Tân Quy Đông, TP Sa Đéc.

Chị Thảo tâm sự: “Hàng tháng, tôi chỉ cần dành dụm một khoản tiền nhỏ để tham gia BHXH tự nguyện, sau này khi hết tuổi lao động tôi cũng có lương hưu, không phải lo vướng bận tới con cháu, lại có thêm tấm thẻ BHYT khi nghỉ hưu để yên tâm vì được chăm sóc sức khỏe lúc già. Rất hữu ích”.

Hiểu được lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, chị Thảo còn tích cực tuyên truyền với người thân, bà con hàng xóm để ngày càng có nhiều người tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Đi từng nhà, gặp từng người…

Từ những bước tiên phong mang về hiệu quả của BHXH thành phố Sa Đéc, mô hình truyền thông nhóm nhỏ hiện đã được nhân rộng ra toàn tỉnh. Trong đó, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh cũng là một trong những địa phương nổi bật trong áp dụng mô hình này.

Ông Đoàn Văn Đông - Giám đốc BHXH huyện Cao Lãnh cho biết: “Ở huyện Cao Lãnh, nói về lợi thế trong công tác phát triển người tham gia thì không thể không nhắc đến sự nhiệt huyết của những người làm công tác tuyên truyền. Đây là yếu tố đóng vai trò quyết định cho sự thành công trong việc đem chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. Thực tế cho thấy năm 2020, huyện Cao Lãnh nói chung và xã Gáo Giồng nói riêng đã phát huy rất tốt vai trò của người làm công tác tuyên truyền. Bằng chứng là đến ngày 03/6/2021 huyện Cao Lãnh đã có 2.921 tham gia BHXH tự nguyện, đạt 87,59% kế hoạch giao (chỉ tiêu 3.335 người)”.

Chị Lê Thị Như Trúc - nhân viên Đại lý thu BHXH được xem là người hăng say nhất với phong trào tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện của xã Gáo Giồng. Là người nắm vững chính sách BHXH tự nguyện, chị Trúc đã nỗ lực đi từng nhà, gặp từng người để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với bà con, giúp bà con thêm hiểu, tin tưởng và tham gia vào chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Với sự hăng say, quyết tâm đó, từ năm 2020 đến nay, chị Trúc đã vận động được 146 người trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện.

Thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo BHYT.

Dưới cái nắng chói chang của miệt đồng, chị Trúc vẫn không quản ngại lặn lội vào những khu dân cư xa trung tâm xã để đưa chính sách BHXH tự nguyện tới bà con. Lau nhanh những giọt mồ hôi, chị Trúc trải lòng: “Có khi để vận động 1 người tham gia, tôi phải đi hàng chục lần, ngồi mấy tiếng đồng hồ để nói cho bà con hiểu hết được lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Dù vất vả nhưng cứ nghĩ đến việc có thể giúp bà con đảm bảo an sinh xã hội về sau thì mình lại có thêm động lực bước tiếp”.

Với chị, dù hơi cực nhưng việc đến từng hộ gia đình tiềm năng để tư vấn, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thật sự mang lại hiệu quả. “Bởi khi xác định được hộ gia đình tiềm năng thì rất dễ vận động vợ hoặc chồng tham gia. Mà khi đã có một người tham gia thì việc vận động thêm những người trong gia đình là không khó. Thực tế, tôi đã vận động được rất nhiều gia đình cả vợ và chồng đều tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2020”, chị Trúc chia sẻ.

Với cách làm hay, hiệu quả từ mô hình “truyền thông nhóm nhỏ” và phát huy nhiều mạng lưới nhân viên đại lý thu tâm huyết như chị Trúc, thời gian tới, BHXH tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tối ưu mô hình này nhằm đảm bảo quyền được an sinh cho mọi người dân, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện.