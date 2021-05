Phát huy hiệu quả quản trị, Petrovietnam có bước tăng trưởng mạnh 

(VTC News) -

Chiều ngày 7/5, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ tại 8 điểm cầu trong cả nước với lãnh đạo các đơn vị thành viên về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 và những tháng tiếp theo của năm 2021.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo.

Ổn định và phát triển

Diễn biến tình hình thế giới trong 4 tháng đầu năm 2021 cho thấy, kinh tế toàn cầu đã có sự tăng trưởng trở lại nhưng phân hóa rõ nét. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều quốc gia rơi vào cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Tình trạng khẩn cấp về đại dịch COVID-19 mới đây có nguy cơ dập tắt hy vọng phục hồi kinh tế ở nhiều quốc gia. Goldman Sachs dự báo các đầu tàu kinh tế toàn cầu sắp giảm tốc. Ủy ban Kỹ thuật OPEC (JTC) cũng cảnh cáo, diễn biến dịch bệnh tại Ấn Độ, Brazil và Nhật Bản xấu đi có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới và thay đổi xu hướng phục hồi nhu cầu dầu thô.

Trong tình hình đó, Petrovietnam đã nỗ lực bám sát các nhiệm vụ mục tiêu và kế hoạch đề ra, quyết liệt trong quản trị, điều hành, triển khai hiệu quả các giải pháp ứng phó với những biến động thị trường cũng như diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trong bối cảnh giá dầu diễn biến thuận lợi, Petrovietnam chủ trương đẩy sản lượng khai thác dầu bù đắp sản lượng khí thấp do huy động của thị trường kém. Do đó, sản lượng khai thác quy dầu tháng 4 vượt 7% kế hoạch. Lũy kế 4 tháng, sản lượng khai thác quy dầu vượt 1% kế hoạch.

Kết quả tài chính của Tập đoàn vượt cao so với kế hoạch. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu hợp nhất ước đạt 124,42 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm, tăng 47% so với cùng kỳ; Tổng số nộp Ngân sách của toàn Tập đoàn 4 tháng 2021 ước đạt 27,5 nghìn tỷ, vượt cao so với kế hoạch 4 tháng cũng như cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận của Tập đoàn vượt rất cao so với kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 4 tháng ước đạt 15,42 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần kế hoạch 4 tháng và bằng 94% kế hoạch năm, gấp 2,46 lần so với cùng kỳ, vượt hơn nhiều so với mức tăng của giá dầu.

Người lao động PV Power Hà Tĩnh.

Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ SXKD ổn định, có 17/22 đơn vị có lợi nhuận, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

Trong những tháng đầu năm 2021, với sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, các dự án đầu tư của Petrovietnam tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã nhận được một số kết quả khả quan. Công tác đánh giá dự án, cơ hội đầu tư ở Tập đoàn đã được thực hiện có chất lượng và hệ thống hơn trước, hướng tới mục tiêu quản trị danh mục đầu tư trong Tập đoàn, giúp Petrovietnam phát triển bền vững theo định hướng chiến lược.

Ngày 7/4 vừa qua, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã nâng triển vọng xếp hạng của Petrovietnam từ “Ổn định” lên “Tích cực” và đánh giá mức xếp hạng Hồ sơ tín dụng độc lập (SCP) của Petrovietnam ở mức “BB+”, xếp hạng tín nhiệm nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB”. Đánh giá tích cực này từ Fitch Ratings cho thấy sự ghi nhận những kết quả đạt được của Petrovietnam trong ứng phó hiệu quả với tác động kép của đại dịch COVID-19 và suy giảm giá dầu trong năm 2020. Trong bối cảnh hàng loạt các công ty dầu khí thế giới khó khăn, thua lỗ, Petrovietnam đã cơ bản hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp quan trọng cho ngân sách (trên 83 ngàn tỷ đồng), đồng thời tiếp tục gia tăng trữ lượng đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tăng cường ứng phó diễn biến mới của dịch COVID-19

Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Petrovietnam về việc cập nhật, hoàn thiện các giải pháp ứng phó COVID-19 và diễn biến giá dầu thô, ngay từ đầu năm 2021 các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong toàn Tập đoàn. Tính đến thời điểm hiện hiện tại, toàn Tập đoàn không có trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Người lao động dầu khí quán triệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bằng quyết tâm cao nhất.

Hiện, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, cũng như bùng phát mạnh ở các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là các nước có đường biên giới chung với nước ta như Campuchia, Thái Lan và Lào. Trong nước đã bắt đầu xuất hiện những ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng từ cuối tháng 4 và tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Với kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020, nhận thức tình hình dịch bệnh tác động rất lớn đến mọi hoạt động, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đang theo dõi rất chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo các giải pháp ứng phó theo các kịch bản khác nhau, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đảm bảo an toàn, ổn định, không gây gián đoạn hoạt động SXKD.

Đảm bảo ổn định, an toàn, thông suốt hoạt động SXKD

Tại cuộc họp, qua báo cáo của các đơn vị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cùng Ban điều hành đã phân tích, đánh giá và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc cụ thể. Trong đó, Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo khối thăm dò khai thác tập trung đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác; tiếp tục có giải pháp để chặn đà suy giảm và gia tăng sản lượng khai thác, đồng bộ với việc gia tăng trữ lượng; tiếp tục rà soát chi phí, tăng cường quản trị để giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả khai thác. Các doanh nghiệp phân bón tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, tăng khả năng tiêu thụ khí...

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, trong 4 tháng đầu năm Tập đoàn đã đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt hoạt động SXKD, đem lại kết quả rất đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả đó, bên cạnh 30% từ thuận lợi do giá dầu thì 70% đến từ nỗ lực của toàn Tập đoàn trong thời gian dài kiên trì, quyết liệt thực hiện các giải pháp khơi thông sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiêm tra công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ sáng ngày 07/05/2021.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chỉ đạo các đơn vị: Tập trung đánh giá các rủi ro, biến động của tình hình dịch bệnh để cập nhật, triển khai các giải pháp ứng phó, cũng như định hướng quản trị, điều hành hoạt động SXKD; rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong quý 2 và nỗ lực thực hiện các phần việc còn tồn đọng của quý 1; tiếp tục theo dõi, đánh giá các yếu tố vĩ mô, tình hình tỷ giá, lạm phát để đánh giá các nguồn lực tài chính của Tập đoàn cho hoạt động SXKD; tập trung đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả, sẵn sàng tận dụng các cơ hội thị trường; nghiêm túc thực hiện tiết giảm, tối ưu chi phí, phân tích biến động chi phí và biến động doanh thu để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tăng cường hiện thực hóa các chuỗi liên kết trong toàn Tập đoàn…

Với những kết quả hết sức khả quan trong 4 tháng đầu năm, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng mong muốn các đơn vị tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì nhịp độ SXKD, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.