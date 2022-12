Phát hiện và thu giữ gần 100 can nước giặt nhập lậu

(VTC News) -

Ngày 30/11, Đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Thái Nguyên tổ chức khám xe ô tô tải nhãn hiệu KIA BKS 29A-532.08 do ông H.T.T là lái xe kiêm chủ hàng đang dừng đỗ giao hàng tại khu vực xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trên xe vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Qua khám phương tiện vận tải, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có 70 can nước giặt D-nee loại can 3000ml với tổng trị giá 13.300.000 đồng. Trên hàng hóa chỉ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trên nhãn gốc có dòng chữ bằng tiếng Anh: "Product of Thailand" thể hiện toàn bộ số hàng hóa này có xuất xứ tại Thái Lan, là hàng hóa nhập lậu.

Đoàn kiểm tra khám phương tiện vận tải.

Tại thời điểm khám, ông H.T.T không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa này. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.T.T về hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu. Hiện vụ việc đã được đề xuất lên cấp có thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.