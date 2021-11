Phát hiện ung thư khi cho con bú: Phụ nữ được cảnh báo kiểm tra vú thường xuyên

(VTC News) -

Ban đầu, các bác sĩ cho biết, nguyên nhân có thể là do một ống dẫn sữa bị tắc, gây ra hiện tượng nổi cục và đau. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra cụ thể, các bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vú - một kết quả tồi tệ với cô gái chỉ mới 28 tuổi.

Ung thư vú với khoảng 56.000 người mắc mới mỗi năm tại Anh là căn bệnh phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi. Khoảng 11 phụ nữ dưới 30 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư vú mỗi năm tại nước này.

Cả Amy và chồng cô - Colin đều bật khóc khi nhận được tin xấu này. Điều này cũng khiến gia đình và bạn bè cô đều rất lo lắng.

"Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng một điều như thế này sẽ đến với mình, cho đến khi nó thực sự xảy ra. Đây là một cú sốc quá lớn đối với gia đình của tôi", cô tâm sự.

Amy hiện đang sống cùng chồng Colin cùng 2 con nhỏ là Lenny và Frankie tại Paignton, hạt Devon, Anh. Sau 6 đợt hóa trị và 18 đợt xạ trị, cô đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Sau 2 năm điều trị tích cực, Amy đã chữa trị thành công ung thư vú - căn bệnh cướp đi sinh mạng của 11.500 người mỗi năm. Cô khuyến khích các chị em nên đi kiểm tra vú thường xuyên, kể cả với những người trẻ tuổi.

Amy luôn vui vẻ và tích cực trong quá trình điều trị bệnh. Cô khuyên mọi người nên thường xuyên kiểm tra cơ thể của mình để phát hiện các khối u ung thư từ khi còn sớm.

Ở Anh, phụ nữ từ 50 đến 71 tuổi được mời đến Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) để kiểm tra vú ba năm một lần.

“Tôi không biết tại sao độ tuổi được khuyến cáo nên bắt đầu kiểm tra vú lại cao đến vậy, vì trường hợp của tôi chứng tỏ rằng ung thư vú có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tôi nghĩ rằng mọi phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đều nên bắt đầu tầm soát ung thư vú.

Kể từ khi biết mình mắc ung thư vú, tôi đã thấy có những phụ nữ ở độ tuổi 20 cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Việc tầm soát sớm có thể cứu sống một mạng người", cô cho biết.

Amy lên danh sách những việc cô ấy muốn làm, bao gồm tham gia cuộc đua “Run to the Magic” của Disney Princess, nhảy dù, tham gia cuộc thi Marathon ở London và ghé thăm thành phố New York.

Cô cũng lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên truyền hình Victoria Ekanoye khi cô này tiết lộ việc mình phát hiện bệnh ung thư vú theo cách tương tự như Amy.

Victoria là diễn viên thủ vai Angie Appleton trong bộ phim Coronation Street từ năm 2017 - 2019. Cô phát hiện ra một khối u trong vú vào đầu năm nay, khi đang cho cậu con trai 11 tháng tuổi (tên Theo) bú sữa mẹ.

Amy nói: "Vợ chồng tôi đã theo dõi bộ phim Coronation Street đều đặn cũng như toàn bộ thời gian xuất hiện của Victoria trong chương trình. Cô ấy diễn xuất rất tốt và là một diễn viên được nhiều người yêu thích.

Mỗi khi ai đó được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú, tôi đều cảm nhận được cảm giác họ trải qua, bởi tôi biết chặng đường phía trước sẽ khó khăn như thế nào. Tôi chỉ hy vọng Victoria nhận được sự hỗ trợ mà cô ấy cần. Nếu có thể nói một điều với Victoria, tôi muốn động viên cô ấy hãy tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Con trai của cô ấy sẽ là động lực để vượt qua trở ngại này, giống như đứa con trai bé bỏng của tôi đã làm".

Amy hiện đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Chia sẻ trên Tạp chí OK! về cuộc chiến chống căn bệnh ung thư của mình, Victoria cho biết: “Hồi tháng 7, khi đang cho Theo bú, tôi chợt nhận thấy có một cục u nhỏ nhô ra ở đỉnh ngực trái. Mẹ tôi bị ung thư vú ở tuổi 41, và chị gái của bà thì mắc ung thư vú ở tuổi 39. Vì vậy, khi phát hiện khối u, tôi đã đi kiểm tra ngay lập tức.

Tôi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô ống tại chỗ. Đây là một loại ung thư vú với các tế bào ung thư hình thành trong ống dẫn sữa mẹ.

Hiện tôi đang rất lạc quan và tích cực, và tôi thấy mình may mắn vì đã biết được bệnh tình của mình sớm. Tôi không biết dùng từ "may mắn" có thích hợp trong trường hợp này hay không, nhưng đó là cảm nhận của tôi", Victoria tâm sự.