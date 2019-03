Phát hiện, thu giữ kho hàng thực phẩm chức năng, son môi, không rõ nguồn gốc

Ngày 10/3, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng Công an TP Biên Hoà, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương mở rộng, điều tra làm rõ vụ phát hiện kho hàng chứa nhiều hàng hoá, máy móc không rõ nguồn gốc để phục vụ cho việc sản xuất thực phẩm chức năng, kem trộn, son môi…

Hàng nghìn viên thuốc dạng nén (bước đầu xác định là thực phẩm chức năng) không rõ nguồn gốc bị phát hiện.

Thông tin ban đầu, sau thời gian dài theo dõi, chiều 9/3, hai đơn vị này đã đột kích vào một căn nhà tại tổ 14, khu phố Tân Phú, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhiều máy móc, nguyên liệu, bao bì đóng gói đồng thời có nhiều viên nén dạng thuốc (xác định là thực phẩm chức năng, thực phẩm giảm cân mang nhãn mác GoLean, GoSlim).

Máy móc phục vụ cho việc sản xuất bị thu giữ.

Ngoài ra còn có nhiều hộp son, nước hoa được đóng kĩ càng nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, chủ hàng không có mặt nên toàn bộ số hàng trên đã được kiểm đếm, niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo 1 nguồn tin khác, vào ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 2 kho hàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc ở địa chỉ F8, F9, tổ 5, khu phố 1 và 1D1 phường Bửu Long.

Hiện Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.

PHẠM DIỆN