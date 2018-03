Phát hiện thi thể minh tinh Hong Kong một thời bị phân hủy tại nhà

Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo về cái chết của Lý Tinh và tại hiện trường, thi thể ngôi sao gạo cội phân hủy bốc mùi.

HKChannel đưa tin nữ diễn viên hàng đầu Hong Kong một thời - Lý Tinh qua đời ở tuổi 69 chưa rõ nguyên nhân. Đáng nói, hiện cảnh sát cũng chưa xác định được thời điểm bà qua đời.

Cảnh sát Hong Kong cho biết chiều 22/2, họ nhận được tin báo về một căn hộ bốc mùi hôi thối. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát phải phá cửa vào phòng và phát hiện thi thể một phụ nữ phân hủy bốc mùi.

Lý Tinh qua đời nhiều ngày mới được phát hiện.

“Bà qua đời nhiều ngày trước nên biến dạng không thể nhận ra mặt. Sau khi xác minh, chúng tôi mới biết đây là nữ diễn viên Lý Tinh”, phía cảnh sát Hong Kong cho hay.

Cơ quan điều tra không mở án điều tra do không thấy dấu hiệu khả nghi án mạng. Cảnh sát đưa ra phỏng đoán bà qua đời vì bệnh tật. Do yêu cầu từ người nhà muốn an táng sớm nên cảnh sát không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Những người sống gần Lý Tinh cho biết bà ít quan hệ với hàng xóm. Cuộc sống về già của Lý Tinh kín đáo và không có người thân. Cảnh sát phải gọi điện báo cho họ hàng về cái chết của bà.

Lý Tinh, tên thật là Lý Thủy Anh, từng là ngôi sao Hong Kong thập niên 1960-1970. Bà cùng thế hệ với nhiều ngôi sao gạo cội như Trịnh Phối Phối, Tần Bình, Giang Thanh.

Ngôi sao một thời phá sản, sống cực khổ những năm cuối đời.

Trong sự nghiệp đóng phim, bà có những tác phẩm để đời như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Bảo liên đăng, Mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư cũng là phim giúp bà đạt giải tại Liên hoan phim châu Á vào năm 1965.

Năm 1983, bà rút khỏi ngành giải trí. Lý Tinh chuyển hướng đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, tờ Nhất Tuần cho hay Lý Tinh rơi vào nợ nần vì đầu tư thua lỗ. Bà còn lao đao vì cờ bạc, từng bị chủ nợ tại Macau siết nhà.

