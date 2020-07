Phát hiện thêm nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng

Ngày 27/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua 3 đêm ra quân tổng kiểm tra, rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, đã phát hiện một số trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tại quận Sơn Trà, tính đến cuối ngày 26/7, công an quận kiểm tra 16 hộ gia đình cho thuê lưu trú, 510 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, chung cư có người nước ngoài lưu trú. Qua đó, lực lượng phát hiện 10 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và phối hợp cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cách ly tập trung, trong đó 2 trường hợp đưa vào Bệnh viện Phổi.

Lực lượng công an kiểm người nước ngoài lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Công an quận Sơn Trà cũng xử lý 34 trường hợp chưa khai báo tạm trú, trong đó nhiều trường hợp hết hạn tạm trú, hoặc chủ cơ sở chưa khai báo.

Tại Hải Châu, công an quận cũng kiểm tra hơn 100 cơ sở với hơn 1.000 người nước ngoài lưu trú.

Trên địa bàn Thanh Khê, lực lượng công an lập biên bản 3 người nước ngoài vi phạm quy định đăng ký tạm trú và tiếp tục điều tra, xử lý.

Còn theo Công an quận Liên Chiểu, bên cạnh xác định gần 50 trường hợp F1, 11 trường hợp F2 của bệnh nhân 416, lực lượng công an còn phát hiện 2 người nước ngoài chưa khai báo, xử lý chủ nhà cho thuê.

Tại địa bàn Ngũ Hành Sơn, công an quận kiểm tra 297 cơ sở, phát hiện một số người nước ngoài không có giấy tờ hoặc chưa đăng ký lưu trú. Trong đó, các trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Quận Ngũ Hành Sơn cũng đang hoàn tất việc test nhanh COVID-19 với 1.300 người, trong đó 1.000 người tại phường Hòa Quý (nơi bệnh nhân 416 chăm sóc mẹ) và 300 người khu vực Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (nơi mẹ bệnh nhân điều trị).

Hiện Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo công an các địa phương chủ công cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ sở có người nước ngoài lưu trú để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cao Lượng Cố bị công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 26/7, Công an TP Đà Nẵng bắt được Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt gữ Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, đây là một trong những kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.