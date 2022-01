Phát hiện 'sợi Maggie' dài 3.900 năm ánh sáng vắt ngang thiên hà chứa Trái Đất

Theo bài công bố trên Astronomy & Astrophysics, dựa trên dữ liệu thu được từ dự án THOR, một chương trình quan sát dựa trên hệ thống siêu kính viễn vọng Karl G.Jansky Very Large Array (VLA) đặt ở New Mexico, các nhà khoa học xác định được Maggie, trông như con rắn vũ trụ khổng lồ làm bằng hydro, đang vắt vẻo phía bên kia của đĩa Milky Way (Ngân Hà).

Đó là một đám mây khí phân tử có độ lớn khác thường. Trong khi các đám mây khí phân tử lớn nhất từng được biết đến trước dây chỉ dài khoảng 800 năm ánh sáng, Maggie đạt tới kích thước 3.900 năm ánh sáng và rộng tận 130 năm ánh sáng.

Hình ảnh ngoạn mục về Maggie. (Ảnh: ESA/Gaia/DPAC/T. Müller/J. Syed/MPIA)

Tờ Science Alert dẫn lời tiến sĩ Henrik Beuther, người đứng đầu THOR, cho biết các quan sát đã cho phép họ xác định vận tốc của khí hydro trong Maggie và nhận thấy nó tương đối đồng nhất từ đầu đến cuối, cho thấy Maggie là một vật thể rất mạch lạc. Cái tên Maggie do ông lấy từ tên con sông dài nhất quê hương Columbia của mình: Río Magdalena, với tên Anh hóa là Magaret hay Maggie.

Maggie là một vật thể hiện diện từ rất sớm, trong buổi bình minh của vũ trụ.

Nghiên cứu quốc tế có sự tham gia của Viện Thiên văn Max Planck (MPIA), nơi tiến sĩ Beuther đang công tác, Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard - Smithsonian (CfA), Viện Max Planck về Thiên văn vô tuyến (MPIFR), Đại học Calgary, Đại học Heidelberg, Trung tâm Vật lý thiên văn và khoa học hành tinh, Viện Thiên văn Argelander, Viện Khoa học Ấn Độ và Phòng thí nghiệp Sức đẩy phản lực của NASA (JPL).