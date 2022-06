Phát hiện ô tô 5 bị can dùng để chạy trốn khỏi trại giam ở bệnh viện Thanh Hóa

(VTC News) -

Chiều 11/6, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, 5 bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào đã bị bắt tại Đắk Lắk.

Liên quan đến phương tiện bỏ trốn của 5 người này, Công an TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, đã tìm thấy ô tô mang BKS 34A - 468.72 của các bị can dùng để chạy trốn được bỏ lại ở thành phố Thanh Hóa.

Chiếc ô tô 5 bị can dùng để bỏ trốn khỏi nhà tạm giam được phát hiện ở Thanh Hóa. (Ảnh: Người Lao Động)

Cùng ngày, trả lời PV VTC News, ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hoá thông tin, chiếc xe được phát hiện có trong khuôn viên bệnh viện từ ngày 10/6.

"Hôm qua, công an cung cấp biển số xe trên cho bảo vệ bệnh viện và đề nghị giữ lại, nếu có người đến nhận xe thì báo cho công an giải quyết. Đến đầu giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã đến cẩu chiếc xe này đi", ông Toàn cho biết thêm.

Nhóm bị can bỏ trốn bị bắt giữ ở Đắk Lắk

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 9/6, Đinh Khánh Đạt (SN 1996, thường trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Dũng (SN 1995, trú phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào); Đào Đình Kiên (SN 2001, trú xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào); Vũ Thành Nghị (SN 1990, trú xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương) và Nguyễn Văn Long (SN 1991, thường trú xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên) bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an thị xã Mỹ Hào.

Sau khi bỏ trốn, cả nhóm về nhà Đạt tại TP Hải Dương, lấy xe ô tô mang BKS 34A-468.72 màu trắng để chạy trốn.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang di lý 5 bị can từ Đắk Lắk để điều tra, xử lý.