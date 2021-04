Phát hiện ổ nhóm đưa 13 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào

(VTC News) -

Lúc 4h ngày 18/4, tổ công tác của Đồn Biên phòng Si Pha Phìn - Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Nậm Pồ, làm nhiệm vụ tại bản Pú Đao (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) phát hiện một xe tải màu xanh BKS 27C – 006.39 dừng trước quán tạp hoá. Sau đó, tài xế mở cửa thùng xe cho nhiều người lạ mặt xuống xe và đưa vào trong quán.

Tiếp cận kiểm tra, tổ công tác phát hiện 7 người đàn ông đang ở trong quán này, người lái xe khai tên là Nguyễn Đức Giang (sinh năm 1960, trú tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Chủ quán tạp hoá là Sùng A Chu (sinh năm 1986, bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). 5 người còn lại là người Trung Quốc.

Nhũng công dân đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép ở Điện Biên bị bắt giữ.

Nguyễn Đức Giang khai nhận, được một phụ nữ tên Tươi (sinh sống tại bản Huổi Lả, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào) thuê chở người Trung Quốc từ khu vực Trường Trung học cơ sở Tân Phong (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) lên khu vực mốc 75, tuyến biên giới Việt – Lào với tiền công 2 triệu đồng/chuyến.

Giang đưa 5 người Trung Quốc đến nhà Chu và gọi điện cho Tươi nói chuyện thuê Chu đưa người sang Lào sẽ được trả công 2 triệu đồng, Giang ứng trước cho Chu 1 triệu đồng, khi nào xong việc sẽ trả nốt.

Mở rộng điều tra, đến sáng 19/4, tại Km 30, trên Quốc lộ 4H, thuộc địa phận xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 18 người (10 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc).

10 người Việt Nam khai, chở các công dân Trung Quốc bằng xe máy từ huyện Phong Thổ, Lai Châu sang khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực mốc 75 tuyến biên giới Việt - Lào, với tiền công 3 triệu đồng/người.

Hiện vụ việc được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.