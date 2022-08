Phát hiện nơi mổ thịt voi ma mút 37.000 năm tuổi ở Bắc Mỹ

Một số bộ xương tại khu vực này có dấu hiệu bị con người xử lý hoặc thậm chí được sử dụng làm công cụ, đây là một số bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy con người đã định cư ở Bắc Mỹ sớm hơn nhiều so với các chuyên gia trước đây nghĩ.

Địa điểm mới được phát hiện trên Cao nguyên Colorado ở phía bắc New Mexico, sau khi người đi bộ đường dài Gary Hartley phát hiện ra. Các nhà nghiên cứu đặt tên cho địa điểm này là "địa phương của voi ma mút Hartley" để vinh danh ông.

Con người và voi ma mút cổ đại ở Bắc Mỹ.

Một cuộc khai quật tại địa điểm Hartley đã phát hiện ra phần còn lại chưa hoàn thiện của hai con voi ma mút, được cho là một con cái trưởng thành và một con chưa thành niên. Hầu hết các mảnh xương được tập hợp thành một đống lớn, với hộp sọ của một phụ nữ trưởng thành nằm trên cùng. Bằng cách xác định niên đại collagen bằng carbon trong xương, các nhà nghiên cứu ước tính phần còn lại có thể có niên đại từ 36.250 đến 38.900 năm trước.

Các nhà nghiên cứu cho biết, một số bộ xương dường như được chế tạo thành những con dao tạm thời, có thể được sử dụng để giết thịt voi ma mút. Các xương khác có dấu hiệu bị gãy do chấn thương vì tác động lực, có thể do dùng đá, cũng được tìm thấy trong đống xương. Cũng có những vết thủng ở một số xương sườn của voi ma mút, có thể là do con người cố gắng thu lượm các chất dinh dưỡng quý giá bên trong.

Các hạt nhỏ được tìm thấy trong lớp trầm tích xung quanh xương cũng bao gồm tro kết tinh từ thứ mà các nhà nghiên cứu nghi ngờ là lửa, có thể được sử dụng để nấu thịt voi ma mút cũng như các động vật nhỏ khác.

Những người Mỹ đầu tiên xuất hiện khi nào?

Những bằng chứng khảo cổ cho thấy người Clovis - một nhóm người sơ khai có thể được xác định thông qua vũ khí hình dạng đặc biệt - là những người đầu tiên ở Bắc Mỹ, đến khoảng 13.000 năm trước. Nhưng những phát hiện gần đây tiết lộ rằng, khả năng có một nhóm người tách biệt về mặt di truyền, được gọi là người tiền Clovis, sống ở Bắc Mỹ trước khi người Clovis đến.

Justin Tackney, một nhà nhân chủng học tại Đại học Kansas, chuyên về định cư của con người, hiện được khẳng định chắc chắn rằng những người tiền Clovis là những người đầu tiên sống ở Bắc Mỹ của châu Mỹ.

Khung thời gian này cho thấy những người tiền Clovis đã đến Bắc Mỹ sau khi kết thúc Thời kỳ cực đại băng hà cuối cùng (LGM) - thời kỳ gần đây nhất khi độ phủ băng trên Trái đất ở mức lớn nhất, khoảng từ 26.500 đến 20.000 năm trước. Những tảng băng tan chảy có khả năng tạo cơ hội cho những người tiền Clovis đi qua Cầu Bering Land, một mảnh đất từng nối liền Bắc Mỹ và châu Á.

Một nghiên cứu năm 2017 điều tra một đống xương voi ma mút tương tự tại một địa điểm gần San Diego đã tiết lộ rằng những chiếc xương này có thể đã được con người xử lý và có thể có niên đại khoảng 130.000 năm trước, cho thấy con người có thể đã sống lâu hơn 10 lần so với những gì được tin trước đây.