Phát hiện nhiều tài xế container, xe khách dùng bằng lái giả chạy trên cao tốc

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 kiểm tra, xử lý phương tiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Ngày 16/3, Thiếu tá Lê Xuân Thưởng, Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT Bộ Công an) cho biết, hiện lực lượng chuyển Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) và Công an huyện Hòa Vang điều tra, xử lý hàng loạt trường hợp tài xế xe tải, container, xe khách sử dụng giấy phép lái xe giả, tem kiểm định giả lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Mới nhất, đêm 14/3, tại Km 130 Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (đoạn thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), Tổ CSGT số 3 (Đội Tuần tra kiểm soát gia thông đường bộ cao tốc số 5) dừng xe ô tô đầu kéo BKS 20H-001.56, kéo rơ moóc BKS 20R-010.73 để kiểm tra điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe container của tài xế Bùi Ngọc Bảo.

Qua kiểm tra, tài xế là Phùng Văn Dũng (30 tuổi, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cung cấp giấy phép lái xe hạng A1, D, FC do Sở Giao thông-Vận tải TP.HCM cấp. Tuy nhiên, tra cứu, đối chiếu trên trang thông tin giấy phép lái xe thì giấy phép lái xe này không trùng khớp, không có đầy đủ thông tin và dấu hiệu nhận biết của giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, Tổ CSGT thông báo với lái xe Phùng Văn D. đã có hành vi vi phạm sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tài xế Dũng khai giấy phép lái xe trên là giả và trình bày sử dụng với mục đích để đối phó với lực lượng chức năng nếu bị kiểm tra.

Cũng trong thời gian nay, Tổ CSGT số 3 tiếp tục dừng, kiểm tra ô tô đầu kéo BKS 50LD-155.74, kéo rơ moóc BKS 51R-088.39 để kiểm tra. Tài xế Bùi Ngọc Bảo (52 tuổi, trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cung cấp giấy phép lái xe hạng FC do Sở GT-VT tỉnh Ninh Bình cấp.

Tuy nhiên, đối chiếu giấy phép lái xe này với thông tin trên trang thông tin giấy phép lái xe không trùng khớp nhau, không có đầy đủ thông tin và dấu hiệu nhận biết của Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tài xế Bảo thừa nhận đây là giấy phép lái xe giả để điều khiển phương tiện vận tải chạy tuyến Bắc-Nam. Thực chất, tài xế Bảo chỉ có một giấy phép lái xe hạng FC do Sở GT-VT tỉnh Lai Châu cấp nhưng bị mất nên mua giấy phép lái xe giả để tiếp tục điều khiển phương tiện.

Trước đó, khoảng 10h ngày 2/2, tại Km4 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (hướng từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng), tổ công tác của Đội 5 yêu cầu ô tô BKS 61F- 001.06 dừng xe, kiểm tra. Tài xế L.X.Đ. (35 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xuất trình một sổ đăng kiểm và tem kiểm định của ô tô có thời hạn đến ngày 27/6/2023.

Lực lượng CSGT phát hiện giấy phép lái xe giả.

Tuy nhiên, qua tra cứu trên hệ thống, lực lượng chức năng phát hiện thông tin trên giấy tờ không trùng khớp, nghi bị làm giả. Theo dữ liệu, ô tô đăng kiểm lần cuối vào ngày 13/6/2022, ngày hết hạn đăng kiểm là 12/12/2022.

Vụ việc sau đó được Đội 5 bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi làm giả tài liệu, con dấu của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Thưởng, từ tháng 1/22023 đến nay, qua tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, các Tổ công tác của Đội 5 liên tục phát hiện, xử lý loạt trường hợp tài xế xe tải, container, xe khách sử dụng giấy phép lái xe giả, tem kiểm định giả để vượt tuyến.

“Trong số những vụ việc phát hiện, lực lượng CSGT đã chuyển 9 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho công an các địa phương điều tra theo thẩm quyền. Hiện cơ quan công an đã khởi tố 3 vụ và tiếp tục xác minh, điều tra những vụ việc còn lại để xử lý nghiêm theo quy định. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao”, Thiếu tá Thưởng cho biết.

