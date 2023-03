Phát hiện nhiều sai phạm tại ban đầu tư xây dựng nông nghiệp ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 22/3, nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, đơn vị vừa ban hành Báo cáo số 256/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023. Một trong số nội dung của báo cáo nêu rõ, Thanh tra tỉnh xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 525,3 triệu đồng từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Được biết, trước đó Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh và phát hiện một số vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại đơn vị này.

Một tuyến kè biển do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư.

Thanh tra cũng phát hiện một số thiếu sót, vi phạm tại các dự án, công trình do Ban này làm chủ đầu tư như: Dự án nâng cấp đê Tây phá Tam Giang; công trình sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Khe Ngang; công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ Sông Bồ đoạn qua thôn Thượng An (xã Phong An, huyện Phong Điền) và công trình xử lý khẩn cấp đê Tây phá Cầu Hai - Vinh Hà (xã Vinh Hà, huyện Phú Vang).

Cũng theo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị đã triển khai đầy đủ các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh, 100% văn bản đến và văn bản đi (trừ văn bản mật) đều được theo dõi, xử lý trên môi trường mạng; thực hiện cơ chế thanh toán qua ngân hàng, kho bạc đối với việc mua sắm công và các hoạt động thu, chi khác của cơ quan; 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan đã cài đặt ví điện tử trên HueS, ngoài ra đã cài đặt thêm các ví điện tử như: Momo, Zalopay, Viettel Pay, HueS…. tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 2.784 triệu đồng, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán là 5,28%.

Đồng thời, tổ chức tiếp nhận 3.797 bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế do các cơ quan, đơn vị bàn giao; tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 43 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và ban hành Kế hoạch số 169/KH-TTr ngày 24/02/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo quy định.

NGUYỄN VƯƠNG