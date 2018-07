Phát hiện nam thanh niên chết gục ở bãi đất trống trong khu công nghiệp

(VTC News) - Trong lúc đi tuần tra, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp Tràng Duệ (An Dương, Hải Phòng) phát hiện một nam thanh niên chết gục ở bãi đất trống, bên cạnh có chiếc xe máy và bơm kim tiêm dính máu.

Khoảng 1h ngày 4/7, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp Tràng Duệ đi tuần tra, kiểm soát phát hiện 1 xe máy BKS 16H4-0178, dựng ở lề đường.

Đến 3h cùng ngày, lực lượng bảo vệ đi tuần tra vẫn thấy chiếc xe máy dựng ở đó. Thấy có dấu hiệu bất thường, bảo vệ vào trong khu đất trống gần đó soi đèn thì phát hiện 1 nam thanh niên đã chết.

Hiện trường nơi nạn nhân được phát hiện đã chết. (Nguồn: FB)

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là Lê Hồng Trần (SN 1995, ở thôn 2, cụm 3, xã Quảng Hồng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là người dân tộc Pa Kô.

Nạn nhân nằm cạnh 1 chai nước lọc, 1 điện thoại nhãn hiệu OPPO, phía dưới có 1 bơm kim tiêm dính máu và 1 chiếc xe máy.

Chiếc xe máy của nạn nhân để lại gần hiện trường. (Nguồn: FB)

Khám nghiệm tử thi, nạn nhân không có dấu vết thương tích do tác động ngoại lực, không bị gãy xương, thi thể đều nguyên vẹn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện An Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

