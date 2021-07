Phát hiện mới về phương pháp điều trị COVID-19

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, do nhóm chuyên gia Yunjeong Kim và Kyeong-Ok Chang, Cao đẳng Thú y bang Kansas, Mỹ, thực hiện.

Nhóm tác giả cho mô động vật bị nhiễm nCoV và điều trị bằng chất ức chế men protease. Kết quả, họ phát hiện lượng virus SARS-CoV-2 trong phổi động vật nhiễm bệnh giảm đáng kể và tỷ lệ sống tăng cao.

Chuyên gia Yunjeong Kim cho biết chất ức chế protease mà họ phát triển là GC376. Chúng được nghiên cứu trong điều trị COVID-19 ở mèo. Nhiều dự án khác cũng đang theo đuổi phương pháp tương tự dựa trên protease.

Trong công trình của mình, hai chuyên gia Yunjeong Kim và Kyeong-Ok Chang sửa đổi GC376 bằng cách sử dụng thuốc khử màu deuteration nhằm kiểm tra hiệu quả của nó trước nCoV.

GS Chang tiết lộ: “Khi điều trị chuột nhiễm nCoV bằng GC376, khả năng sống sót của nó cải thiện đáng kể. Hợp chất này tác dụng kháng virus, ngăn nCoV nhân lên trong phổi”.

Theo ông Chang, các kết quả cũng cho thấy GC376 được khử hóa có khả năng phát triển sức mạnh nhiều hơn nữa. Phương pháp khử hóa này còn có thể sử dụng cho những hợp chất kháng virus khác nhằm tạo ra chất ức chế mạnh hơn.

Từ những dữ kiện này, họ cho rằng chất ức chế protease có thể là phương pháp chữa trị COVID-19 hiệu quả. Các chất ức chế protease là nhóm các dược phẩm kháng virus. Cơ chế hoạt động của nó là liên kết với các protease của nCoV, ngăn protein virus hoạt hóa, chặn đứng quá trình SARS-CoV-2 sinh sôi.

Phó giáo sư Yunjeong Kim (phải) và Giáo sư Kyeong-Ok Chang (trái). (Ảnh: Kansas State University)

Đây không phải lần đầu giới nghiên cứu tìm cách chữa COVID-19 dựa trên các chất ức chế protease.

Tháng 9/2020, trên tạp chí Nature, nhóm chuyên gia Trung Quốc phát hiện phác đồ kết hợp GC376 và điều trị thuốc remdesivir có thể tăng cường tác dụng kháng virus nCoV.

SARS-CoV-2 sử dụng protease tế bào TMPRSS2. Vì vậy, các hoạt chất ức chế protease này có thể ức chế sự xâm nhập của virus.

Năm 2020, nhóm chuyên gia Nhật Bản phát hiện chất ức chế TMPRSS2 Camostat, vốn được dùng để điều trị viêm tụy mạn tính, có thể ngăn sự xâm nhập của nCoV.

Bên cạnh đó, các chất ức chế protease cũng đang được sử dụng cho việc điều trị HIV. Khi được sử dụng kết hợp với một số loại thuốc kháng retrovirus khác, thuốc ức chế protease sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng và làm chậm sự tiến triển của tình trạng nhiễm virus. Trong điều trị ung thư, hợp chất này cũng mang lại những hiệu quả nhất định.