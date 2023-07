Phát hiện loạt quán karaoke hoạt động không phép tại TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 25/7, thông tin từ Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường ĐaKao, Công an phường Bến Thành, Công an phường Bến Nghé tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke có điều kiện trên địa bàn quận, phát hiện 5 cơ sở không có giấy phép, kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8h - 24h mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Công an còn phát hiện các cơ sở dù không được phép nhưng “núp bóng” dưới nhiều hình thức kinh doanh khác nhau để hoạt động bất chấp quy định pháp luật.

Karaoke Dubai không có giấy phép, kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8h - 24h mỗi ngày. (Ảnh Công an cung cấp)

Cụ thể: Công ty TNHH nhà hàng Tân Trí Dũng (số 30 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao), Công ty TNHH nhà hàng Phoenix (65 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành), Công ty cổ phần khách sạn Em và Em (21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành), Công ty TNHH nhà hàng Dubai (16 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé) và Công ty TNHH MTV nhà hàng Vip Night (60 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành).

Tại các cơ sở trên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm như: bên trong các phòng karaoke được trang trí nhiều thiết bị điện tử, đèn chiếu sáng, bàn ghế đều là vật liệu dễ gây cháy nổ, thông báo lối thoát hiểm sơ sài.

Hiện Công an Quận 1 đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an quận 1 và các đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp kiểm tra, kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke không phép lén lút hoạt động trên địa bàn.

Hoàng Thọ