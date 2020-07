Phát hiện doanh nghiệp làm giả chứng nhận xuất xứ hơn 600 tỷ đồng

Tại họp báo chuyên đề về hoạt động kiểm tra, điều tra phòng chống gian lận xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu chiều 6/7, Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, dù không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O nhưng một doanh nghiệp tại TP.HCM lợi dụng danh nghĩa hội viên VCCI để thông tin doanh nghiệp này được phép cấp C/O cho các công ty khác.

Xuất hiện doanh nghiệp làm giả chứng nhận xuất xứ hàng hoá. (Ảnh minh hoạ)

Theo Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu, doanh nghiệp này tự thiết kế mẫu C/O và phát hành giấy chứng nhận cho hơn 30 công ty ở nhiều tỉnh thành trên cả nước để xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Tổng giá trị hàng hoá mà công ty này làm giả giấy chứng nhận lên tới hơn 600 tỷ đồng, có lô hàng trị giá 200 tỷ đồng.

"Các công ty sử dụng mẫu C/O do doanh nghiệp này cung cấp cũng có vẫn đề", vị này nói.

Thông tin về doanh nghiệp chưa được tiết lộ do đang trong quá trình điều tra.

Cục Điều tra chống buôn lậu đang phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của công ty này, đồng thời sẽ rà soát, mở rộng điều tra để xử lý các trường hợp khác.

Tổng cục Hải quan cũng thông tin, thời gian qua xuất hiện một số phương thức gian lận nhằm lợi dụng xuất xứ Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan với các nước đã ký kết hiệp định với Việt Nam.

Trong đó, điển hình là các doanh nghiệp đầu tư dây chuyển sản xuất sơ sài, thực hiện lắp ráp đơn giản; doanh nghiệp chưa hoàn thành giai đoạn đầu tư láp ráp dây chuyền máy móc nhưng đã có sản phẩm xuất khẩu; doanh nghiệp đã có dây chuyền máy móc nhưng sản phẩm xuất không đủ điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam.

Theo quy định, Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm cấp C/O với hầng hoá xuất khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do, còn VCCI cấp C/O với hàng hoá xuất khẩu không hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.