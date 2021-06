Phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, TP Vinh phong tỏa nhiều khu vực

(VTC News) -

Sau khi phát hiện bệnh nhân N.T.M (SN 1999, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) mắc COVID-19, tỉnh Nghệ An đã quyết liệt truy vết các F1,F2, đồng thời phong tỏa nhiều khu vực trong TP Vinh để phòng chống dịch.

Đến 6h sáng 14/6, Nghệ An quyết định tạm thời thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một phần phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Khu vực phong tỏa cách ly xã hội là tam giác từ Ngã tư Ga Vinh đến Cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ Cầu Kênh Bắc đến Ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế); giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo Chỉ thị 15.

Tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng thực hiện ngay việc lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong khu vực cách ly, giãn cách. Khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho những người ở điểm mà ca bệnh đã đến.

Lãnh đạo ngành y tế Nghệ An đi kiểm tra thực tế các khu vực phong tỏa, cách ly.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an TP Vinh có trách nhiệm vụ đứng đầu tổ truy vết, điều tra dịch tễ với ca bệnh này. Bằng mọi cách để nắm bắt tất cả các F0, làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác định được tất cả các F0 Hà Tĩnh có liên quan đến địa bàn TP Vinh. Thông báo rộng rãi các địa điểm F0 đã đến để nhân dân đến cơ quan y tế khai báo và được tư vấn; chủ đạo phối hợp cùng các lực lượng, chốt chặn khu vực phong tỏa, hạn chế người dân đi lại.

Ngoài ra, yêu cầu ngành y tế thực hiện chuyển ca bệnh N.T.M từ Trạm Y tế phường Hà Huy Tập về Bệnh viện HNĐK Nghệ An để điều trị. Độc lập và phối hợp cùng cơ quan công an thực hiện truy vết, khai thác lịch trình của ca bệnh N.T.M và các trường hợp F1. Nếu N.T.M không khai báo trung thực thì củng cố hồ sơ, xem xét truy tố.

TP Vinh phải làm nhanh, quyết liệt để khống chế dịch; triển khai ngay các biện pháp chống dịch trong đêm; phân công rõ nhiệm vụ. Trong ngày 14/6 phải thực hiện lấy mẫu tất cả những người liên quan đến ca mắc COVID-19 nói trên.