Phát hiện 8 người Trung Quốc trên xe khách biển số TP.HCM

Tối 28/12, ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan chức năng đã đưa 16 người, trong đó có 8 công dân Trung Quốc vào khu cách ly số 2 của tỉnh.

Những người quốc tịch Trung Quốc nghi là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang di chuyển vào các tỉnh phía nam bằng xe khách.

Theo ông Phi, lúc 10h45 cùng ngày, lực lượng thuộc Công an tỉnh Phú Yên trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, phát hiện một nhóm hành khách đang ngồi uống nước bên đường.

Những người này đi trên xe khách biển số TP.HCM theo hướng bắc - nam. “Tại thời điểm kiểm tra có 8 người Việt Nam, gồm cả tài xế và 8 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép”, ông Phi nói.

Xe khách chở 8 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. (Ảnh: D.T)

Cùng thời điểm, người dân khu vực này thấy một trường hợp nghi là người Trung Quốc bỏ chạy lên khu vực núi của thôn Phú Vang, nên trình báo công an.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Công an TP Tuy Hòa và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương truy tìm người nghi bỏ trốn. UBND tỉnh cũng tuyên truyền cho người dân cảnh giác với người lạ, khi phát hiện bất cứ ai nghi ngờ thì báo ngay cho công an hoặc chính quyền nơi gần nhất”, ông Phi nói thêm.

Cũng theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, 16 người đi trên xe khách đã được đưa về khu cách ly tập trung số 2.

Còn bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết sau khi tiếp nhận ngành y tế đã tiến hành các biện pháp dịch tễ đối với 16 người trên.

“Những người này sau khi vào khu cách ly tập trung đã được lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19. Chúng tôi đã gửi mẫu và đang chờ kết quả”, bà Ngọc thông tin.