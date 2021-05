Phát hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2, Điện Biên cách ly y tế gần 6.000 dân

(VTC News) -

Ngày 15/5, ông Lê Khánh Hòa, Bí thư huyện ủy Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính liên quan đến BN3758 tên P.M.H. - kế toán Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (xã Si Pha Phìn).

Hai trường hợp mới ghi nhận là chị V.T.T và chị L.T.K (bệnh nhân 3838), công tác cùng đơn vị với chị P.M.H.

Ngay trong đêm 14/5 và rạng sáng 15/5 cơ quan chức năng huyện đã phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ các hộ dân ở xã Si Pa Phìn.

“Phạm vi vùng cách ly, phong tỏa là toàn bộ xã Si Pa Phìn với gần 6.000 nhân khẩu. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế được thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh", ông Hòa thông tin.

Chốt chặn phòng dịch tại Km37, nơi giáp ranh giữa xã Si Pa Phìn với xã Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên. (Ảnh: Lê Lan)

Huyện Nậm Pồ cũng triển khai các chốt chặn toàn xã Si Pa Phìn (dự kiến tổng 6 chốt) kiểm soát phòng chống dịch.

Tính đến sáng 15/5, địa phương đã truy vết 154 trường hợp F1 từ 3 ca bệnh trên và đưa đi cách ly tập trung 83 F1; lấy mẫu F2 là 570 người.

Huyện Nậm Pồ cũng cho thành lập khẩn cấp 3 khu cách ly tập trung, gồm: Trường tiểu học số 2 Tân Phong, có thể cách ly được 100 người; Trường THCS Tân Phong có thể cách ly được 100 người và Trường tiểu học số 2 Nà Hỳ có thể cách ly được 60 người.