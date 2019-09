Phát hiện 145 nam nữ ăn chơi thác loạn, dương tính với ma túy ở quán bar Đồng Nai

Lúc 0h ngày 22/9, Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy và các đội nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa kiểm tra quán bar Ozone (Ozone Club, nằm ở tầng 4 tòa nhà khách sạn Central Park, đóng tại số 128, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa).

Khi ập vào quán bar, lực lượng trinh sát phát hiện bên trong có hàng trăm thanh thiếu niên đang tụ tập nhảy nhót, quay cuồng theo tiếng nhạc lớn.

Hàng trăm người nghi dương tính với ma tuý.

Khi thấy lực lượng công an ập vào, nhiều người tìm cách tẩu thoát ra ngoài nhưng đều bị khống chế, giữ lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện rất nhiều gói bột màu trắng và viên nén màu hồng (không còn nguyên) được các dân chơi vứt vương vãi xuống nền nhà.

Trên một số bàn, công an phát hiện nhiều dụng cụ nghi sử dụng ma túy. Sau khi lập biên bản, lực lượng công an đưa hơn 250 người về trụ sở Công an TP Biên Hòa để thử ma túy.

Kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 145 người dương tính với ma túy. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh, sàng lọc các đối tượng còn lại để kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, qua kiểm tra tại quán bar nói trên, lực lượng công an còn phát hiện 125 chai rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Công an kiểm tra hàng trăm nam nữ thanh niên đang thác loạn trong quán bar.

Bên cạnh đó, làm việc với công an, người đại diện chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý của quán bar. Trong khi đó, 84 nhân viên làm việc tại đây cũng chưa xuất trình được hợp đồng lao động theo quy định.

Được biết, quán bar Ozone mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 9/2019. Tuy nhiên, thời gian qua địa điểm này thu hút rất nhiều thanh, thiếu niên tụ tập hàng đêm. Qua xác minh của cơ quan công an, trong số này có rất nhiều kẻ nghiện ma túy thường xuyên lui tới.

MINH ANH - SONG NGƯ