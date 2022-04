Phát hành MV ca nhạc phản cảm, Sơn Tùng đối mặt với mức phạt nào?

(VTC News) -

Ngay sau khi ra mắt vào tối 28/4, MV There's No One At All của ca sĩ Sơn Tùng M-TP nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Hình ảnh bạo lực, phản cảm bị lên án không phù hợp, ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả, đặc biệt là người xem trẻ tuổi.

Trao đổi với PV VTC News, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: "Những tác phẩm nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội, là những tác phẩm vi phạm điều cấm của pháp luật. Người vi phạm sẽ bị áp dụng các biện pháp hành chính, phải chịu các chế tài của pháp luật".

Cảnh trong MV "There's no one at all" của Sơn Tùng gây nhiều tranh cãi ngay khi vừa phát hành.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó trực tiếp nhất là Nghị định 144/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/02/2021.

Trước mắt, cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào "Điều 3: Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn" và "Điều 17: Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật" của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP để ra văn bản yêu cầu ngừng biểu diễn tác phẩm này trong quá trình chờ xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định hành vi là vi phạm quy định về nghệ thuật biểu diễn, thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5, Điều 11, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, với mức xử phạt có thể tới 30.000.000 đồng.

"Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nội dung của tác phẩm, đánh giá những tác động của tác phẩm này đối với xã hội. Thông qua việc lấy ý kiến của các cơ quan chức năng trong đó có cơ quan về bảo vệ trẻ em, quản lý văn hóa, giáo dục và các cơ quan chuyên môn để đánh giá khả năng tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội của tác phẩm. Từ đó sẽ đưa ra mức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Có thể là biện pháp xử lý hành chính, buộc gỡ tác phẩm trên các nền tảng số, cấm biểu diễn tác phẩm này và có thể sẽ bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét đến thủ tục phát hành MV này được thực hiện như thế nào. Trường hợp có nhiều hành vi vi phạm hành chính thì sẽ bị áp dụng nhiều mức xử phạt khác nhau theo quy định tại Nghị định số 38 nêu trên", luật sư Cường nói thêm.

Đồng quan điểm với luật sư Đặng Văn Cường, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết: "Sơn Tùng là một ca sĩ có lượng fan hâm mộ rất lớn đặc biệt là trẻ em ở tuổi vị thành niên. Do đó việc phát hành những hình ảnh tiêu cực, phản cảm trong MV "There's No One At All" của nam ca sĩ sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý lứa tuổi này, khiến các em có thể học theo."

Cũng theo luật sư Bình, theo quy định hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Ngoài ra còn bị buộc tiêu hủy văn hóa phẩm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.