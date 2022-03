Phạt 45 triệu đồng 6 người bình luận xúc phạm CSGT Tuyên Quang trên facebook

(VTC News) -

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với 6 người về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện bài viết trên mạng xã hội facebook trong đó có một video với nội dung liên quan đến lực lượng CSGT Công an huyện Chiêm Hóa đang thi hành nhiệm vụ.

Tại bài viết có nhiều tài khoản bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Công an huyện Chiêm Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ các tài khoản facebook có hành vi vi phạm.

Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.