Phạt 2,5 triệu đồng kẻ đánh, đạp nữ sinh xuống mương sau va chạm giao thông

(VTC News) -

Ngày 5/1, ông Phạm Văn Tín, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, huyện đã ra quyết định xử phạt Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng) số tiền 2,5 triệu đồng.

Mẫn là người đánh, đạp em H.B.B.N. (12 tuổi, học sinh lớp 7) xuống mương sau va chạm giao thông trên địa bàn xã Chà Là vào ngày 12/12/2020 gây bức xúc trong dư luận.

Em N. bị đánh đến mức phải nhập viện.

Theo ông Tín, qua điều tra, công an không đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Sau vụ việc, Mẫn và gia đình đến nhà nữ sinh N. xin lỗi.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của em N. do va chạm giao thông gây ra là 3%, em N. bị đánh 3 chỗ nhưng không có thương tích.

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 12/12, em H.B.B.N. chở bạn bằng xe đạp điện đi trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là. Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr. (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ.

Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường, chị Tr. bị nứt xương cánh tay phải, em H.B.B.N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

Sau đó, chị Tr. gọi điện cho chồng là Trần Văn Mẫn. Mẫn chạy đến chửi mắng em N., dù nữ sinh xin lỗi nhưng bị Mẫn tát vào mặt. Sợ hãi, N. bỏ chạy thì bị Mẫn đuổi theo và đánh vào đầu, đạp em N. té xuống mương cạn. Em N. được gia đình đưa vào bệnh viện Lê Ngọc Tùng, Thành phố Tây Ninh để cấp cứu.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (áo xanh) đến thăm hỏi em N.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, bước đầu công an xác định nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do chị Lê Thị Mộng Tr. đi bộ băng qua đường không đúng vị trí đi bộ, không đảm bảo an toàn giao thông. Làm việc với công an, Mẫn thừa nhận hành vi đánh, đạp ngã em N. xuống mương cạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tối 13/12, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo sở, ngành, công an tỉnh đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho em H.B.B.N.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, sự việc trên là nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến trẻ em đều phải xử lý nghiêm.