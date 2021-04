Pháp và 'Bộ Tứ' tập trận hải quân, tìm cách kiềm chế Trung Quốc

(VTC News) -

Hôm 5/4, các tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Pháp sẽ cùng nhau đi qua Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong một cuộc tập trận hải quân mang tên La Perouse, kéo dài 3 ngày ở Vịnh Bengal. Đây sẽ là cuộc tập trận đầu tiên giữa các nước nhóm “Bộ Tứ” - QUAD gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sau khi lãnh đạo các nước này có các cuộc họp trực tuyến vào tháng trước.

Tháng 11 năm ngoái, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ có cuộc tập trận chung mang tên Malabar do New Delhi dẫn đầu, song cuộc tập trận lần này được xem là “QUAD +” với sự tham gia, đóng vai trò dẫn dắt của Pháp. Các nhà quan sát cho rằng, đây là hình thức hợp tác quân sự mà QUAD có thể thực hiện để có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh. Cuộc tập trận La Perouse vào năm 2019 do Pháp dẫn đầu có sự tham gia của Australia, Nhật Bản và Mỹ nhưng không có Ấn Độ.

Tập trận chung của hải quân Ấn Độ và Nhật Bản. (Ảnh: Twitter)

Điều này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, những nỗ lực của các nước nhóm QUAD là quan trọng "trong việc chống lại ảnh hưởng xấu của Trung Quốc trong khu vực".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gọi nhóm QUAD là một “nguy cơ an ninh” đối với Trung Quốc cũng như khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên mô tả việc thành lập QUAD là hành động “kéo phe” nhằm đối phó với Bắc Kinh.

Tiến sĩ Collin Koh thuộc trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore (RSIS) cho rằng, cuộc tập trận "chắc chắn có ý nghĩa" nếu các nước quyết định biến nó thành một sự kiện thường niên. “Nếu cuộc tập trận này diễn ra tốt đẹp, nó có thể trở thành một dấu hiệu đáng khích lệ cho các nước khác trong khu vực không thuộc QUAD xem xét các hoạt động hợp tác tương tự”, chuyên gia Collin Koh cho hay.

Hôm 31/4, Đại sứ quán Pháp tại Ấn Độ gọi cuộc tập trận là "cuộc tập trận quy mô lớn của 5 nước" và cho biết nó sẽ "tạo cơ hội cho lực lượng hải quân 5 quốc gia cấp cao có cùng chí hướng phát triển mối liên kết chặt chẽ hơn, trau dồi kỹ năng và thúc đẩy hợp tác hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Chuyên gia Yogesh Joshi, công tác tại Viện nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học quốc gia Singapore nhận định, cuộc tận trận sẽ phát đi tín hiệu đến Bắc Kinh rằng “nếu tất cả các nước lớn khác đang lên án hành vi của Trung Quốc hay tập hợp với nhau để đối phó với sự quyết liệt của Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là đã có những sai trái trong hành vi của Bắc Kinh”.

Vị chuyên gia Collin Koh cho rằng, cuộc tập trận La Perouse có thể được thiết kế để các quốc gia không thuộc QUAD tham gia. Ông gợi ý một số quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông có thể nằm trong danh sách đối tác QUAD mở rộng.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc tập trận La Perouse cho thấy các cường quốc châu Âu đang định hình chiến lược khẳng định ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua tăng cường hiện diện ở khu vực này. Trước Pháp, Đức và Anh thông báo sẽ đưa tàu chiến đến khu vực trong năm nay, còn Pháp, Đức và Hà Lan đang soạn thảo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho EU.