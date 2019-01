Pháp sẽ siết chặt biểu tình 'Áo vàng' bằng đạo luật mới

(VTC News) - Chính phủ Pháp sẽ siết chặt các biện pháp an ninh nhằm tránh tái diễn tình trạng bạo lực và sẽ xây dựng một đạo luật mới nhằm trừng phạt những hành động phá hoại, cũng như những cuộc biểu tình bất hợp pháp.

Tối 7/1 theo giờ Pháp, trong chương trình thời sự của kênh truyền hình TF1, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo nhiều biện pháp mới nhằm hạn chế tình trạng bạo lực của các cuộc biểu tình “áo vàng” trong thời gian tới, đồng thời cho biết chính phủ sẽ đề xuất một đạo luật mới lên Thượng viện và Quốc hội ngay trong tháng 1/2019, với các điều khoản chặt chẽ nhằm trừng phạt các hành động bạo lực và phá hoại, cũng như các cuộc biểu tình bất hợp pháp.

Theo Thủ tướng Pháp, nếu bộ luật này được thông qua, những kẻ tham gia đập phá, đốt phá trong các cuộc biểu tình “Áo vàng” sẽ phải trả tiền để khắc phục thiệt hại, thay vì dùng tiền thuế của người dân để khắc phục như trước đây. Nhằm bảo vệ quyền biểu tình ôn hòa của người dân, đạo luật này sẽ cấm những kẻ phá hoại tham gia biểu tình và phạt nặng những cuộc biểu tình bất hợp pháp, tức không khai báo trước tại cơ quan cảnh sát.

Người biểu tình hành hung cảnh sát Pháp hôm 5/1. (Ảnh:Reuters)

Đối với việc xác định những kẻ phá hoại, cơ quan an ninh Pháp có thể sẽ thiết lập trước một danh sách, những người bị liệt trong danh sách này sẽ bị cấm tham gia biểu tình.

Trước đợt biểu tình thứ 9 của phong trào “Áo vàng” dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 12/01 tới, nhằm tránh tái diễn bạo lực tràn lan, Thủ tướng Pháp cho biết sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị cho lực lượng an ninh theo hướng linh hoạt hơn, đồng thời huy động khoảng 80.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc, trong đó 5.000 tại thủ đô Paris.

Sáng 7/1, tại Paris, trong bài phát biểu đầu năm nhằm động viên tinh thần lực lượng an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Christophe Castaner khẳng định, trước tình trạng bạo lực cực đoan, lực lượng an ninh sẽ đáp trả một cách quyết liệt nhất. Cuộc biểu tình “Áo vàng” đã có nhiều thay đổi và bị cực đoan hóa với nhiều hành động bạo lực có chủ đích, có tổ chức và bị kích động. Bộ Nội vụ sẽ đề xuất một đạo luật nhằm định hướng và lên kế hoạch cho công tác đảm bảo an ninh, dự kiến sẽ có các quy định linh hoạt hơn dành cho lực lượng an ninh.

Các biện pháp nói trên được đưa ra 2 ngày sau đợt biểu tình thứ 8 của phong trào “Áo vàng” diễn ra vào thứ Bảy ngày 5/1, khi bạo lực lại tái diễn tràn lan, đặc biệt là tình trạng người biểu tình quá khích hành hung các nhân viên cảnh sát và đột nhập, đập phá trụ sở làm việc của người phát ngôn chính phủ.

Tính riêng ngày thứ bảy vừa qua, lực lượng an ninh đã bắt giữ 345 người trên toàn nước Pháp, trong đó 281 trường hợp đã bị tạm giam. Từ khi các cuộc biểu tình “áo vàng” bắt đầu nổ ra, số người bị bắt giữ là gần 5 600 người, trong đó hơn 1 nghìn trường hợp đã bị buộc tội.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris