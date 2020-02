'Tung' tin giả về virus corona trên Facebook, bị Công an Vĩnh Long triệu tập

Ngày 31/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long mời A.X (31 tuổi, ngụ Phường 1, TP. Vĩnh Long) lên làm việc về việc đăng nội dung sai sự thật về dịch bệnh corona trên mạng xã hội.

Nội dung sai thự thật mà X. đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, X. sử dụng mạng xã hội facebook với tài khoản là L.X.B.X đăng tải nội dung “trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 5 ca nhiễm virut corona, trong đó có 2 ca nằm trong Bệnh viện Xuyên Á”.

Sau khi đăng tải, nội dung sai sự thật trên có hàng chục bình luận xoay quanh vấn đề này, gây tâm lý bất an, lo lắng trong nhân dân. Sau khi phát hiện thông tin, lực lượng công an xác minh và mời X. lên làm việc. Tại đây, X. thừa nhận thông tin trên là bịa đặt, sai sự thật. Lực lượng công an lập biên bản vụ việc, yêu cầu X. gỡ bỏ thông tin và tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, tỉnh Vĩnh Long chưa phát hiện có trường hợp người nhiễm virut corona. Nếu cá nhân, tổ chức có hành vi chia sẽ, đăng tải nội dung sai sự thật, làm mất an ninh trật tự tại địa phương sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.