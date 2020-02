Tuấn ‘khỉ’ lấy khẩu súng AK gây án từ đâu?

Liên quan đến khẩu súng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn khỉ, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) dùng để gây án, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết không phải của lực lượng công an.

“Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn”, Đại tá Quang khẳng định.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang thông tin về vụ nổ súng tiêu diệt Tuấn "khỉ".

Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn “khỉ” sử dụng để gây án, Đại tá Quang cho biết, Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh làm rõ.

"Việc truy bắt được tiến hành không quá ồn ào. Công an sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh gọn trong khoảng 50 phút", Đại tá Quang thông tin.

Quá trình truy bắt Tuấn “khỉ”, công an nhận được nhiều nguồn tin cung cấp của người dân. Qua sàng lọc, công an xác định Lê Quốc Tuấn nằm ở ngôi nhà bỏ hoang số 19 ấp C xã Tân Hòa, Củ Chi.

Khu vực này rộng, tiếp giáp tỉnh lộ 15 phía mặt đường và mặt sau tiếp giáp con rạch. Trong khuôn viên này có một số công trình, có nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp.

Từ đó, công an thành phố phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành xác minh, lên phương án truy bắt đối tượng.

Tối 13/2, cảnh sát tập kích bí mật, sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, nghi can liên tục chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát. Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát súng, trong đó chỉ có 1 phát đạn nổ.

Nhiều phóng viên đặt câu hỏi nhưng Công an TP.HCM cho biết sẽ thông tin sau.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, dù công an đã siết chặt vòng vây, truy bắt quyết liệt, với địa hình phức tạp, ban đêm trời tối nên Tuấn "Khỉ" vốn thông thạo địa hình đã tìm cách trốn thoát.

"Công an TP.HCM khẩn trương từng giây, từng phút trong việc truy bắt cho được Lê Quốc Tuấn và làm rõ vụ án. Chúng tôi nhận thức nếu đối tượng còn ở ngoài xã hội, chưa bị xử lý một phút nào sẽ gây nguy hiểm. Do đó, công tác truy bắt rất khẩn trương và áp dụng mọi biện pháp", Đại tá Quang nói.

