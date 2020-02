Tuấn “khỉ” chống trả bảo lâu thì bị tiêu diệt?

Chiều 14/2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo liên quan đến vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn khỉ, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM).

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, sau khi vụ án xảy ra Công an TP.HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên quyết định thành lập ban chuyên án với sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang thông tin việc truy bắt Tuấn "khỉ" diễn ra nhanh gọn, trong 50 phút.

Đại tá Quang cho biết, lực lượng công an tự đặt ra nhiều yêu cầu trong quá trình truy bắt. Một là xử lý, truy tìm phát hiện, xác định đúng đối tượng truy bắt; hai là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân; ba là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt.

Việc truy bắt được tiến hành không quá ồn ào. Chúng tôi sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh gọn trong khoảng 50 phút", Đại tá Quang thông tin.

Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM, quá trình phát động phong trào phát giác tội phạm trong quần chúng, cơ quan chức năng nhận được nhiều thông tin cung cấp.

Qua sàng lọc, công an xác định Lê Quốc Tuấn nằm ở ngôi nhà bỏ hoang số 19 ấp C xã Tân Hòa, Củ Chi.

Khu vực này rộng, tiếp giáp tỉnh lộ 15 phía mặt đường và mặt sau tiếp giáp con rạch. Trong khuôn viên này có một số công trình, có nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp.

Từ đó, công an thành phố phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành xác minh, lên phương án truy bắt đối tượng.

Tối 13/2, cảnh sát tập kích bí mật, sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, nghi can liên tục chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát. Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát súng, trong đó chỉ có 1 phát đạn nổ.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, dù công an đã siết chặt vòng vây, truy bắt quyết liệt, nhưng với địa hình phức tạp, ban đêm trời tối nên Tuấn "Khỉ" vốn thông thạo địa hình đã tìm cách trốn thoát.

"Công an TP.HCM khẩn trương từng giây, từng phút trong việc truy bắt cho được Lê Quốc Tuấn và làm rõ vụ án. Chúng tôi nhận thức nếu đối tượng còn ở ngoài xã hội, chưa bị xử lý một phút nào sẽ gây nguy hiểm. Do đó, công tác truy bắt rất khẩn trương và áp dụng mọi biện pháp", Đại tá Quang nói.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tiếp tục đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra.

Cùng ngày, Bộ Công an chính thức thông tin Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ", 33 tuổi, trú huyện Củ Chi) đã bị lực lượng công an tiêu diệt khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo đó, lực lượng công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/1 khiến 5 người chết và 3 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và truy nã Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm", 33 tuổi, trú huyện Củ Chi) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 13/2, lực lượng công an phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn nên triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát; đồng thời, kêu gọi Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

22h15 ngày 13/2, Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn.

