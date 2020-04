Triệt phá mạng lưới lô đề quy mô lớn ở Đắk Lắk

Ngày 2/4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá đường dây ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch gần 100 triệu đồng/ngày.

Nghi can bị đưa về trụ sở công an để làm việc.

Trước đó, đêm 31/3, công an TP Buôn Ma Thuột bắt 4 tụ điểm ghi đề do bà Trần Thị Thu An (52 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tờ phơi ghi số đề, máy tính, điện thoại, gần 50 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu có liên quan.

Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra.

Bước đầu xác định, hằng ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho khách, đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh thành rồi thắng thua với các con bạc và chia nhau tiền hoa hồng. Mở rộng điều tra, công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện thêm 12 nghi can liên quan đến đường dây này.

Được biết, đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng 2/2020, với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 100 triệu đồng. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

