Tạm giam hàng chục kẻ giúp Tuấn ‘khỉ’ lẩn trốn

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, ngụ huyện Củ Chi) nổ súng khiến 5 người chết, 3 người bị thương ở sới bạc Củ Chi.

Liên quan đến vụ án trên, công an cũng đang tạm giam 11 người có hành vi che giấu, giúp Tuấn “khỉ” trốn nã nhiều ngày qua.

Hiện trường vụ án.

Công an cũng tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987) và Lê Quốc Minh (SN 1993, cùng ngụ huyện Củ Chi). Đây là những nghi phạm bị điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 13/2, lực lượng Công an phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Ngay lập tức, lực lượng triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát; đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 22h15 ngày 13/2, phát hiện Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã nổ súng tiêu diệt nghi can.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

