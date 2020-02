Tài xế Mercedes gây tai nạn 2 người thương vong ra đầu thú, dương tính với ma túy

Thu thập đủ chứng cứ phạm tội, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can Phạm Thanh Tâm - người giữ 1 tỷ đồng do Tuấn "khỉ" cướp được sau khi xả súng giết 4 người tại sòng bạc.