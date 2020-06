Phiên toà hình sự không có bị cáo: Luật sư nói gì?

Mới đây Toà Án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã không chấp nhận kháng cáo quá hạn của bị cáo Trần Thị Thanh Hương về bản án số 23/2020/HS-ST ngày 16/4/2020 của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Lý do bác theo Toà Án nhân dân tỉnh Hưng Yên là quyền kháng cáo của bà Hương được xác định đến ngày 09/05/2020, nhưng ngày 04/06/2020 bị cáo mới có đơn kháng cáo. Việc kháng cáo này không có lý do bất khả kháng và trở ngại khách quan dẫn đến việc kháng cáo quá hạn, mà chỉ có lý do bị cáo đưa ra là không nhận được bản án, kết quả xét xử.

Bà Hương trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hưng.

Vì vậy, Hội đồng không chấp nhận kháng cáo quá hạn của bị cáo Trần Thị Thanh Hương.

Trước đó, bà Trần Thị Thanh Hương (thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) nhận được Quyết định thi hành phạt cải tạo không giam giữ và một phần Trích lục bản án hình sự sơ thầm số 23/2020/HS-ST ngày 16/4/2020 của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu.

Theo đó, bà Hương bị Toà án nhân dân huyện Khoái Châu tuyên phạt 2 năm cải tạo không giữ về tội danh “Làm nhục người khác” và khấu trừ 15% thu nhập hàng tháng để sung quỹ Nhà nước với mức 645.000 đồng/tháng trong vòng 24 tháng.

Theo nội dung bản án, bị cáo Hương và gia đình có tranh chấp quyền thừa kế sử dụng đất với bị hại Nguyễn Thị Lan (thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 23/7/2018, hai bên có xô xát. Bị cáo Hương đã có hành vi dùng tay bốc phân lợn ném vào bị hại Lan.

Trao đổi với phóng viên, bà Hương rất bức xúc khi trong suốt giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án, bà không được tham gia hỏi cung, không được tham gia phiên toà xét xử và không nhận được bất cứ văn bản tố tụng nào từ cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Khoái Châu.

Bà Hương cũng cho biết không nhận được Bản Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra về quá trình phạm nếu có của mình, nên bà không được quyền khiếu nại, tố cáo khi thấy có dấu hiệu oan sai nghiêm trọng.

Bà Hương cũng cho biết không tham gia phiên toà và cũng không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nhưng Toà án nhân dân huyện Khoái Châu vẫn xét xử vắng mặt bà vào ngày 16/4/2020.

Luật sư Lê Huy Quang, Giám đốc Cty Luật Hợp danh The Light, cho biết, trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Khoái Châu, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu và Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu đã không thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Bị can có quyền được “Nhận quyết định khởi tố bị can, ... bản kết luận điều tra”. Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra phải giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố cho bị can”.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Thanh Hương không nhận được bất cứ văn bản tố tụng nêu trên nào do Cơ quan điều tra tống đạt hợp lệ. Do đó, bà Hương không thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình trong giai đoạn điều tra vụ án.

Mặt khác, Cơ quan cảnh sát điều tra không tiến hành triệu tập và hỏi cung đối với bà Trần Thị Thanh Hương theo quy định pháp luật.

Thực tế bà Hương không được Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành lấy lời khai, hỏi cung trong suốt quá trình điều tra vụ án.

Điều này đã vi phạm nghiêm trọng khoản 1 Điều 183 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về Hỏi cung bị can: “Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can” và xâm phạm quyền được “Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội” (Trích điểm d khoản 2 Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015) của bà Hương với vai trò là Bị can trong vụ án.

Bởi vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra kết thúc điều tra và kiến nghị truy tố bà Hương theo tội danh “Làm nhục người khác” chỉ dựa vào lời khai của bà Nguyễn Thị Lan (Bị hại) mà không có Biên bản hỏi cung đối với bà Hương là không đảm bảo tính khách quan, chính xác của vụ án.

Luật sư Quang cho rằng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu không thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong giai đoạn truy tố.

Căn cứ theo quy định tại khoản khoản 2 Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều này, Viện kiểm sát phải giao cho bị can .... bản cáo trạng”. Tuy nhiên, bà Hương không được giao Bản cáo trạng hoặc bất cứ văn bản tố tụng nào do Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu ban hành. Điều này đã cản trở và xâm phạm nghiêm trọng quyền khiếu nại, tố cáo của bà Hương liên quan đến nội dung Bản cáo trạng và các văn bản tố tụng khác trong giai đoạn truy tố.

Đối với Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, luật sư Quang nhận định cơ quan này không thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong giai đoạn xét xử vụ án.

Căn cứ khoản 1 Điều 262 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo...”. Tuy nhiên, vụ án đã được Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu xét xử sơ thẩm và ban hành Bản án số 23/2020/HS-ST ngày 16/04/2020 nhưng sau đó, bà Hương không nhận được Bản án trong thời hạn quy định trên.

Mặc dù, ngày 18/5/2020, bà Hương có được nhận Trích lục Bản án hình sự nêu trên nhưng nội dung Trích lục không đầy đủ toàn bộ Bản án mà chỉ có phần Quyết định tuyên phạt bị cáo Hương. Điều này đã xâm phạm đến quyền kháng cáo của bà Hương theo quy định pháp luật và trực tiếp phản ánh sự thiếu khách quan, chính xác của vụ án.

Theo luật sư Quang, trong trường hợp bà Hương không tham gia Hỏi cung hoặc phiên tòa sơ thẩm thì bà Hương “có thể bị áp giải” đến làm việc theo quy định pháp luật nhưng Công an huyện Khoái Châu, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu và Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu không tiến hành áp giải bà Hương đến tham gia Hỏi cung, tham gia phiên tòa sơ thẩm mà vẫn kết tội bà Hương là không tuân thủ quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.