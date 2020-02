Nhớ lại mâu thuẫn cũ, 9x lạnh lùng đâm chết người

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Bảo Giang (sinh năm 1997, ngụ tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Trương Bảo Giang (ảnh: NGHIÊM TÚC).

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 15h, ngày 7/2, sau khi nhậu với bạn tại nhà, Bảo Giang chạy xe máy đi nhậu tiếp. Trên đường đi, Bảo Giang thấy anh Nguyễn Phước Giang (sinh năm 1982) đang ngồi nhậu tại quán “S.V” (thuộc ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn) cùng anh Trần Ngọc Toàn (sinh năm 1975) và 1 người khác.

Bảo Giang nhớ lại sự việc bị anh Phước Giang đánh vào tháng 1/2020 khi cả hai xảy ra va chạm giao thông. Lúc này, Bảo Giang nảy sinh ý định trả thù nên quay về nhà lấy cây dao bấm rồi đi đến quán “S.V” và xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh Phước Giang ngã quỵ xuống đất. Anh Toàn can ngăn để cứu bạn cũng bị Bảo Giang đâm 1 nhát. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Phước Giang không qua khỏi.

Sau khi gây án, Bảo Giang chạy xe máy đến TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và dự định đi theo tàu cá để bỏ trốn. Được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vận động nên gia đình kêu gọi Bảo Giang ra đầu thú vào ngày 8/2.

