Nam điều dưỡng sờ vùng kín phụ nữ rồi bỏ chạy

Công an phường Mỹ Hoà (TP Long Xuyên, An Giang) vừa lấy lời khai của T.L.M.Đ.K. (25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) về hành vi sàm sỡ phụ nữ.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 8h ngày 6/3, chị Đ. (21 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) đứng treo quần áo tại cửa hàng ở khu vực chợ đêm Golden (khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa) thì K. chạy xe máy ngang qua. Thanh niên này bất ngờ dùng tay xâm phạm vùng kín của chị Đ. rồi rú ga bỏ chạy, đến khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức thì gây tai nạn giao thông.

K. thừa nhận hành vi của mình

Do tiếp nhận tin báo từ Công an phường Mỹ Hòa nên Công an phường Bình Đức chuyển K. cho đơn vị này xử lý. Làm việc với công an, K. thừa nhận hành vi của mình.

K. đang làm điều dưỡng tại bệnh viện ở An Giang. Lãnh đạo bệnh viện cho biết sẽ xem xét mức độ vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

