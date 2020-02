Khởi tố 3 thanh niên đất Cảng vào vào Đắk Lắk cho vay lãi suất gần 250%/năm

Ngày 15/2, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 16/12/2019, Đội điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp Công an phường Tự An kiểm tra hành chính số nhà 130, đường Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột), thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ tài liệu cùng nhiều tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Công an sau đó đưa 3 thanh niên trên về cơ quan công an làm việc.

Lê Mạnh Cường tại cơ quan điều tra

Thiếu tá Thái Khắc Chính cho biết, nhóm người này sử dụng chiêu thức rất tinh vi, khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì tính ra số tiền lãi rồi cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền, sau đó viết giấy vay mượn.

Trên giấy vay mượn chỉ thể hiện tổng số tiền vay (mà thực chất là cả lãi suất) phải trả. Đồng thời, không ký vào giấy vay mượn. Nhiều tài liệu bị nhóm người này tiêu hủy, chỗ ở lại không cố định nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng tích cực điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của 3 người này.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đầu năm 2019, hắn từ TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Sau đó, Cường thuê Quang và Dũng vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hằng ngày.

Với tờ rơi quảng cáo "Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn", chỉ từ tháng 9-12/2019, nhóm này cho 74 người dân vay 815 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của Nhà nước.

