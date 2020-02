Kẻ giữ 1 tỷ đồng do Tuấn 'khỉ' cướp được sau khi giết người hàng loạt đầu thú

Ngày 3/2, nguồn tin PV VTC News, Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) – Người bị công an truy nã vì có liên quan trong vụ bắn 5 người chết ở huyện Củ Chi đã ra đầu thú. Tâm bị công an truy nã vì tình nghi giữ 1 tỷ đồng là tang vật của vụ án.

Phạm Thanh Tâm ra đầu thú.

Sau đó, người này đã bỏ trốn về Bến Tre và liên hệ người thân muốn ra đầu thú.

Công an TP.HCM đã đến nơi lưu trú của Tâm ở Bến Tre để di lý Tâm về TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, sau khi Tuấn “khỉ” sử dụng súng AK bắn chết 4 người và bị thương một người tại sới bạc và cướp được số tiền khoảng 1 tỉ đồng, Tuấn "khỉ" đã chuyển số tiền cướp được cho Phạm Thanh Tâm cất giữ.

Hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt Lê Quốc Tuấn.

