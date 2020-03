Hai trung tá CSGT ở Đồng Nai bị tố bảo kê xe tự nhận kỉ luật

Cụ thể, trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2, tự nhận mức kỷ luật giáng chức, trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1 tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo .

Còn thiếu tá Hoàng Nam, cán bộ CSGT vừa được điều chuyển về công tác tại Công an huyện Cẩm Mỹ tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Trước đó Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn của 2 CSGT tố cấp trên có hành vi can thiệp để cấp dưới thả xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trong thời gian làm nhiệm vụ tại Đội CSGT số 2, 2 CSGT này từng nhiều lần dừng xe quá tải trên quốc lộ 20 để xử lý. Tuy nhiên ngay sau đó, họ nhận được cuộc gọi từ cấp trên yêu cầu không xử phạt. Các cán bộ CSGT buộc lòng phải cho xe đi dù những ôtô này chở quá tải, có tài xế không xuất trình bằng lái xe.

Ngoài việc tố cấp trên “bảo kê xe quá tải”, người đứng đơn còn yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ các khoản tiền làm ca đêm, tiền trực lễ, Tết mà cán bộ CSGT nhiều năm qua chỉ ký trên danh sách nhưng không được nhận.

Trước tính chất của vụ việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc CSGT Công an tỉnh Đồng Nai can thiệp xử lý xe quá tải.

