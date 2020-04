Điều tra vụ tai nạn chết người sau khi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT

(VTC News) - Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Vinh để điều tra hành vi man rợ giấu xác phi tang sau khi lùi xe cán chết bé trai 1 tuổi.

(VTC News) - Công an Nghệ An vừa phối hợp Công an Hà Nội bắt giữ Hoàng Văn Trung, kẻ giết người rồi trốn truy nã cách đây 11 năm.