Công an Tây Ninh phát hiện thêm 7 bộ xương nghi là xương người ở lô cao su

Số bộ xương được công an thu giữ. (Ảnh: B.T)

Chiều tối 9/1, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn tiếp tục phối hợp với Công an huyện Gò Dầu khám nghiệm, điều tra vụ phát hiện hàng loạt bộ xương, nghi là xương người ở xã Phước Thạnh.

Khoảng 7h sáng cùng ngày, công an xã nhận tin báo từ anh Đ.V.P. cho biết anh phát hiện 2 bộ hài cốt nằm trong túi vải phía sau nhà tại tổ 2, ấp Phước Tây. Công an xã cử người đến hiện trường, đồng thời báo cáo cho công an huyện Gò Dầu đến thu thập dấu vết, điều tra làm rõ.

Qua công tác khám nghiệm, công an phát hiện thêm 7 bộ hài cốt khác trong nhà bà C.T.C.V. (sinh năm 1957, là cô anh P.).