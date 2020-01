Công an Đắk Lắk xử lý 208 vụ đốt pháo lậu dịp Tết Nguyên đán

Qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh.

Tân giám đốc công an Đắk Lắk đích thân triệt phá pháo lậu để đảm bảo an ninh Tết.

Lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 208 vụ đốt pháo trái phép tại 12/15 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Đắk Lắk.

Riêng tại thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an các phường của Công an TP Buôn Ma Thuột tuần tra tất cả các huyện và đã phát hiện, xử lý 38 trường hợp có hành vi đốt pháo nổ trái phép.

Pháo lậu tại huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk bị công an phát hiện.

Trong thời gian từ ngày 23 – 26/1/2020 ( tức 29 Tết đến mùng 2 Tết), lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 11 vụ với 14 người tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 28,33 kg pháo các loại: …

Một nghi phạm ở thị xã Buôn Hồ nói: "Tôi biết đốt pháo là sai pháp luật, rất nguy hiểm nhưng vì đêm giao thừa nên mới đốt. Tôi thấy tôi sai rồi …", nghi phạm nói.

Các trường hợp đốt pháo trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, một tổ công tác của công an xã Cư Né, huyện Krông Búk đã bị một số kẻ chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.