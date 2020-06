Chơi bài bạc online: Tiền mất, tật mang, đến lúc biết bị lừa thì đã quá muộn

Trong vài năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ về khoa học - công nghệ, viễn thông và Internet đã khiến hình thức đánh bài online trái phép nở rộ. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục triệt phá thành công các sới bạc online trái phép, song loại hình đánh bài trá hình này vẫn ngang nhiên hoạt động thu hút số lượng lớn người tham gia đỏ đen.

“Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”

Cách đây 2 năm, anh Đ.Q (Hà Nội) đã từng được nhiều người ngưỡng mộ nhờ sự thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Ở độ tuổi 27, anh Q. đã có trong tay 2 cửa hàng mỹ phẩm, 3 cửa hàng quần áo làm ăn rất phát đạt. Đã có lúc, tổng tài sản của anh Q. lên tới vài tỷ đồng.

Sau khi chơi đánh bài online trái phép một thời gian, nhiều nạn nhân mới nhận ra bản thân bị lừa.

Vào giữa năm 2019, anh Q. được bạn bè rủ rê chơi đánh bài online trên ứng dụng daga**** và từ lúc đó, bi kịch liên tục đến với anh Q.

Thời điểm đầu chơi bài, anh Q. thắng cược khoảng vài triệu đồng. Thế nhưng, chỉ sau 1 tháng bị “nghiện”, anh Q. liên tục thua bạc. Với tâm lý càng thua, càng “khát”, chỉ sau 6 tháng, toàn bộ tài sản, cửa hàng kinh doanh đều sang nhượng cho người khác. Cho tới thời điểm nhận ra bản thân bị lừa, anh Q. còn thiếu nợ người nhà, bạn bè vài trăm triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử VTC News, điểm chung của các sới bạc online này là đều có giao diện bắt mắt, khuyến mại “khủng”, tặng tiền cho người chơi hoặc cam kết tặng thưởng, hoa hồng cao nhằm đánh vào lòng tham của các con bạc ham máu đỏ đen.

Khi truy cập vào những trang web này, người chơi chỉ cần bỏ vài phút, đăng ký tài khoản là sẽ được hướng dẫn cách nạp tiền tham gia sát phạt ngay lập tức. Tất cả các sới bạc online đều có đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình sẵn sàng hỗ trợ con bạc 24/7.

Không chỉ có các game bắn cá, đá gà... mà các sới bạc online còn có đủ mọi hình thức cờ bạc từ xóc đĩa, lô đề, phỏm, cá độ bóng đá, poker... nhằm đáp ứng đa dạng “máu đỏ đen” của các con bạc.

Tiền thắng khi tham gia sát phạt được các trang web này khẳng định “dễ dàng rút ra tiền mặt sau 5-7 phút giành chiến thắng” hoặc quy đổi ra bcoi, xu, bạc... theo yêu cầu.

Điều khiến người ta bất ngờ và đặt dấu hỏi lớn là vì sao các sới bạc ăn tiền online này lại được quảng cáo công khai, rầm rộ trên mạng Facebook, Google... với các bài viết, video bắt mắt, sinh động. Bên dưới các bài viết này đều thu hút một lượng tương tác, quan tâm đông đảo.

Truy cập vào trang h**nggia9x, đây là trang game, casino được quảng cáo là “sân chơi cá cược tốt nhất Đông Nam Á”, “đại lý cấp 1 của các nhà cái lớn nhất Đông Nam Á”, PV được hướng dẫn với những lời mời chào hấp dẫn. Theo đó, để đủ điều kiện tham gia vào đây, người chơi phải nạp vào tài khoản chơi tối thiểu 300 nghìn đồng để quy ra điểm và đặt cược.

Chỉ cần điền thông tin cá nhân, để lại số điện thoại lập tức sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện lại hỗ trợ cách thức nạp tiền, tham gia các trò sát phạt. Không chỉ khẳng định sẽ “bảo mật thông tin tuyệt đối”, sới bạc này còn đưa ra khuyến mại khủng như: tặng tiền mặt trực tiếp, iphone, xe máy... nhằm đánh vào lòng tham của các con bạc.

Không chỉ trang h**nggia9x, hàng loạt các trang cờ bạc khác, cũng có cách thức tương tự là cho phép người chơi có thể quy đổi điểm thành các thẻ cào cũng như vật phẩm sau khi đã nạp tiền và đánh bạc ăn tiền. Điều này, khiến cho số lượng người tham gia vào các trang web này liên tục tăng cao chỉ trong một thời gian ngắn.

Thủ thuật “móc túi” của nhà cái

Trên thực tế, khi đánh bạc online không hề dễ thắng như quảng cáo. Càng cuốn mình vào sâu, tài khoản của người càng “bốc hơi” nhanh và phải tăng tỷ lệ nạp tiền. Vì thế dù là “game ảo, cờ bạc online” nhưng nhiều con bạc thậm chí đã phải bán nhà, bán xe để có tiền cho các cuộc sát phạt.

Thời gian qua, hàng loạt các đường dây đánh bạc online đã bị triệt phá. Đơn cử như vụ cờ bạc trực tuyến núp bóng game bài Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã gây rúng động xã hội bởi số tiền giao dịch cờ bạc cực lớn, lên tới 9.000 tỷ đồng.

Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng - Bộ Công an triệt xóa đường dây cờ bạc trực tuyến dưới dạng game bài có tên “Nổ Hũ”, bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác có liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 với các thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt các cơ quan chức năng với hàng ngàn tài khoản đăng ký, ước tính tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Tất cả các trang web cá cược, đánh bạc online này đều có hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngoài ra, mỗi một đường dây bị triệt phá thì đường dây khác lập tức rút kinh nghiệm, tổ chức lại một cách quy củ, chặt chẽ hơn và thay đổi cách thức hoạt động ngày càng tinh vi. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc triệt phá, truy bắt tận gốc các “ổ nhóm” cờ bạc online trá hình này.

Thời gian tới, để phòng, chống tội phạm đánh bạc trực tuyến cũng như góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các cơ quan chức năng các cấp cần tích cực chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của việc đánh bạc qua mạng internet, giúp người dân nâng cao ý thức, không tham gia tệ nạn cờ bạc.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần có cơ chế hợp tác quốc tế chặt chẽ trong phòng chống tội phạm để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền ở nước ngoài cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm.