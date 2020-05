Bị lừa đau đớn vì tưởng công an Hà Nội gửi zalo, gọi điện cho mình

Thời gian gần đây Công an TP. Hà Nội nhận được trình báo của người dân do thiếu cảnh giác đã bị các đối tượng giả danh Công an TP. Hà Nội để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này thường sử dụng tài khoản Zalo có tên liên quan đến lực lượng Công an như “Vì Dân Phục vụ” nhắn tin và gửi kèm đường dẫn link Congan.113hanoi.com (trang web giả danh Trang Thông tin điện tử của CATP Hà Nội) tới tài khoản Zalo của nạn nhân; thông báo cho nạn nhân có liên quan đến vụ án đang điều tra như buôn bán ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia và yêu cầu nạn nhân truy cập vào trang web giả;

Trang Web giả CATP Hà Nội.

Khi đăng nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân sẽ hiện thị hình ảnh Lệnh bắt tạm giam “giả’ có tên nạn nhân. Sau đó, các đối tượng đe dọa rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để phục vụ điều tra và chiếm đoạt số tiền.

Với thủ đoạn như trên, đã có nạn nhân bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng sử dụng thiết bị, phần mềm chuyển số giả mạo các số máy công khai (số máy trực ban, số máy tiếp dân) của lực lượng Công an tự xưng là cán bộ điều tra của CATP Hà Nội đang điều tra các vụ án có liên quan đến nạn nhân. Khi người dân kiểm tra số điện thoại thấy đúng nên tưởng thật.

Quá trình gọi điện, các đối tượng còn giả tạo âm thanh, giọng nói, tiếng còi hú, tiếng bộ đàm, tiếng hỏi cung… hoặc yêu cầu nạn nhân giữ máy trong thời gian dài để để uy hiếp tinh thần nạn nhân. Các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân không được kể chuyện cho người khác, nếu làm lộ “bí mật điều tra” sẽ bị bắt ngay. Sau đó các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản chỉ định để phục vụ điều tra và rút tiền ra chiếm đoạt.

Qua điều tra, lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã xác định trang web Congan.113hanoi.com có thông tin đăng ký tên miền và địa chỉ IP máy chủ đặt tại nước ngoài; các số điện thoại sử dụng để gọi điện cho nạn nhân là số điện thoại giả danh không phải là số điện thoại chính thức, công khai của CATP.

CATP Hà Nội khẳng định chỉ sử dụng duy nhất Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội với tên miền chính thức là congan.hanoi.gov.vn, mọi tên miền khác nhân danh Công an thành phố Hà Nội đều là giả mạo.

CATP Hà Nội khẳng định chỉ có một trang Wed chính thức.

CATP đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên. Tuyệt đối không truy cập các trang tin không chính thống, không làm theo các yêu cầu từ số điện thoại lạ; không cung cấp thông tin nhân thân, tài khoản ngân hàng, tài khoản thư điện tử, mạng xã hội của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận, kể cả cá nhân tự nhận là đại diện của cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát.

Thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tăng cường xác minh, điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi giả mạo hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, trợ giúp.