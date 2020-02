Bắt giữ thanh niên đâm Đội phó Đội dân phòng thiệt mạng

Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Chiều 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Lê Tuấn Anh (SN: 1995, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 20h45 ngày 11/2, anh Nguyễn Thanh P. (SN: 1985, ngụ TP Dĩ An) là Đội phó Đội Dân phòng phường Đông Hòa, TP Dĩ An đang trực tại trụ sở Công an phường Đông Hòa.

Lúc này, Tuấn Anh điều khiển xe mô tô chạy thẳng vào bên trong trụ sở Công an phường, dùng dao thái lan đã chuẩn bị trước đi đến đâm trúng vào vùng ngực trái của anh P. khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, Anh lên xe bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh lì lợm, ngoan cố và vẫn chưa khai báo nguyên nhân đâm chết anh P.

