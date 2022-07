Pháp dự kiến ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày 18/7

Các nhà khí tượng học đã đặt 15 trạm quan trắc trên cả nước trong tình trạng cảnh báo cao nhất do nhiệt độ cao, trong đó có vùng Gironde ở Tây Nam nước Pháp, nơi vừa xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Nhà khí tượng học Olivier Proust dự báo nhiệt độ khu vực rừng Landes, thuộc vùng Aquitaine, Tây Nam nước Pháp, có thể lên tới 42 độ C. Vùng Brittany, khu vực vừa trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất, có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C - mức cao kỷ lục đối với khu vực này.

Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hiện tượng thời tiết cực đoan ngày một tăng là do lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tăng cao, khiến Trái Đất nóng lên.

Người dân giải nhiệt khi nắng nóng lan rộng ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 16/6/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiệt độ tăng kéo theo nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Pháp và nhiều nước, buộc nông dân phải làm việc ban đêm để giảm thiểu nguy cơ các thiết bị thu hoạch có thể bắt lửa, thiêu hủy mùa màng.

Thống kê cho thấy đám cháy rừng ở Gironde, bùng phát từ ngày 12/7, đã thiêu hủy 13.000 ha đất, buộc 16.200 người phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đám cháy rừng Teste de Buch ở Tây Nam nước này đã lan tới biển và đang di chuyển về phía Nam.

Bộ Nội vụ Pháp đã điều thêm 3 máy bay cứu hỏa, nâng tổng số máy bay tham gia công tác chữa cháy lên 9 chiếc, đồng thời triển khai thêm 200 lính cứu hỏa cùng nhiều thiết bị để ngăn chặn cháy rừng.

Nhiệt độ trên khắp nước Pháp được dự báo là trên 30 độ C trong ngày 18/7 nhưng ở nửa phía Tây của đất nước nhiệt độ có thể lên tới từ 38 đến 40 độ C. Trong khi đó, giới chức một số khu vực của nước này cũng đưa ra cảnh báo ô nhiễm do nồng độ ozone cao.

Trong khi đó, các đợt nắng nóng gay gắt vào mùa Hè dự kiến sẽ quay trở lại trong tuần này trên khắp các khu vực rộng lớn của Trung Quốc và dự kiến kéo dài đến cuối tháng 8 tới, cho dù có những cơn mưa trái mùa xen lẫn ngắn ngủi.

Theo Cơ quan khí tượng Trung Quốc, dự kiến khu vực miền Nam Trung Quốc sẽ đón mức nhiệt từ 39 - 42 độ C, sau ngày 20/7. Nắng oi sẽ phổ biến trên cả nước, kéo dài trong khoảng 40 ngày, từ ngày 16/7 đến hết ngày 24/8, tăng 10 ngày so với mức thông thường.