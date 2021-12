Pháp có nguy cơ mất hợp đồng tàu chiến tỷ đô ở Hy Lạp, kẻ phá ngang lại là Mỹ

(VTC News) -

Cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này sẽ cung cấp 4 khinh hạm đa năng thuộc chương trình MMSC trị giá tới 9,4 tỷ USD cho Hy Lạp, bên cạnh đó là gói hợp đồng nâng cấp các khinh hạm MEKO khoảng 2,5 tỷ USD. Tổng giá trị của gói hợp đồng này lên đến gần 12 tỷ USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng của Mỹ (DSCA) cho hay: “Thỏa thuận này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia mà Mỹ đang theo đuổi bằng cách giúp cải thiện an ninh của Hy Lạp - một đồng minh NATO, một đối tác quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu.”

Khinh hạm đa năng MMSC đang được Mỹ bán cho một số quốc gia đồng minh. (Ảnh: Lockheed Martin)

Nếu thỏa thuận trên được thực hiện, Hy Lạp sẽ tiến hành nâng cấp các khinh hạm MEKO đang có trong biên chế với hệ thống vũ khí mới, hiện đại hóa hệ thống định vị thủy âm. Các nhà thầu có thể tham gia gói hợp đồng này bao gồm Lockheed Martin, Raytheon, VSE Corporation và BAE Systems.

Theo RT, bước đi này của phía Mỹ có thể ảnh hưởng lớn đến thỏa thuận chuyển giao 3 khinh hạm Belharra trị giá 3,4 tỷ USD giữa Pháp và Hy Lạp được Paris thông qua vào tháng 9. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chưa có một thỏa thuận chính thức nào được hai bên ký kết.

Mặc dù vẫn chưa rõ đề xuất của Mỹ sẽ có tác động như thế nào đến thỏa thuận của Pháp, nhưng động thái này có thể được xem là cách Washington thăm dò phản ứng của Paris sau khi hai nước trải qua cuộc khủng hoảng “lòng tin” xung quanh hợp đồng tàu ngầm giữa Australia và Pháp.

Cụ thể, Australia đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mua các tàu ngầm diesel – điện trị giá 66 tỷ USD với Pháp để chuyển sang mua các tàu ngầm tấn công hạt nhân từ Mỹ, dựa trên thỏa thuận của liên minh AUKUS.

Hai tuần sau cuộc khủng hoảng AUKUS giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, Pháp một lần nữa cho thấy họ không chịu sự lệ thuộc vào Washington bằng việc công bố thỏa thuận bán các khinh hạm cho Hy Lạp.

Thiết kế khinh hạm Belharra Pháp định bán cho Hy Lạp. (Ảnh: Mer et Marine)

Về MMSC, đây là lớp khinh hạm đa năng được phát triển dựa trên lớp mẫu tàu chiến ven bờ (LCS) Freedom của hải quân Mỹ với cấu hình vũ khí vượt trội hơn. Với giá trị hợp đồng 9,4 tỷ USD, tức là mỗi khinh hạm đa năng với lượng giãn nước 4.000 tấn này có giá lên tới 2,3 tỷ USD, đắt hơn nhiều so với khu trục hạm Aegis Arleigh Burke gần 10.000 tấn.