Phẫn uất nhìn hàng nghìn mét vuông ớt sắp đến kỳ thu hoạch bỗng chết cháy

Diện tích ớt 2.000 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Thành (xã Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa) sắp đến kỳ thu hoạch bỗng chết cháy sau một đêm.

Sáng 10/3, ông Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng công an xã Yên Phong (huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với Công an huyện Yên Định điều tra, làm rõ việc vườn ớt diện tích 4 sào (2.000 m2) của người dân trên địa bàn bỗng nhiên chết cháy.

Cây ớt đang xanh tốt bỗng chết khô trong nỗi xót xa của người trồng.

Số ớt trên của gia đình ông Nguyễn Văn Thành (56 tuổi), thường trú tại thôn 4, xã Yên Phong, huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Sự việc được người dân phát hiện vào sáng 7/3 khi gia đình ông Thành ra đồng chăm sóc ớt thì bàng hoàng thấy cả vườn ớt bị héo rũ, nhiều chỗ cây và quả ớt bị héo khô. Đến ngày hôm sau thì cây và quả ớt bắt đầu khô dần rồi chết.

Theo ông Thành, vụ ớt năm 2017 ruộng ớt của gia đình ông cho thu hoạch gần 2 tấn quả, trừ chi phí cũng lời được khoảng 80 triệu đồng. Năm nay, tuy giá ớt có thấp hơn, nhưng tính cả tiền đầu tư, công sức và số lượng ớt bị thiệt hại thì gia đình ông đã mất trắng gần 100 triệu đồng.

Cây ớt chết khô, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Ông Thành nghi ngờ, ruộng ớt của gia đình chết khô là do bị kẻ xấu dùng thuốc diệt cỏ liều cao phun hủy hoại. Sau khi phát hiện sự việc, ông Thành đã làm đơn báo cáo Hợp tác xã Yên Phong. Hiện Công an xã Yên Phong đang phối hợp cùng lực lượng công an huyện Yên Định điều tra sự việc.

Hoàng Dũng