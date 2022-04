(VTC News) -

Trong video mới được đăng tải trên kênh Youtube riêng, diễn viên Phan Minh Huyền chia sẻ chuyện hậu trường những cảnh phim mà cô tâm đắc trong phim Thương ngày nắng về. Trong đó, có một phân đoạn mà khán giả đang cực kỳ mong đợi, bởi clip "nhá hàng" đã được giới thiệu cách đây vài tháng: Vân Trang sau khi hoàn toàn thất vọng trong việc cố gắng làm cho mẹ đẻ nhận ra mình, đã trao trả chiếc vòng bạc mà mẹ trao hồi bé, trước khi mẹ con chia ly, cũng như nhắc lại những lời mẹ nói ngày đó. Trong khi bà Kim Nhung chết lặng nhận ra thân phận thật của cô gái mà mình vẫn chèn ép lâu nay, Vân Trang đau khổ bước đi, khóc một dưới mưa, giống như ngày bị mẹ vứt bỏ. Cảnh này được cho là sẽ có trong Thương ngày nắng về tập 39 phát sóng tối 13/4.

Cảnh khóc dưới mưa của Phan Minh Huyền hứa hẹn lấy nước mắt của khán giả.

Trong hậu trường, Đình Tú rất ga lăng với bạn diễn.

Kể về những khó khăn khi quay phân cảnh này, Minh Huyền cho biết: "Mạch cảm xúc của tôi lúc đó rất buồn, thất vọng trong khoảnh khắc quyết định tuyệt tình với mẹ. Phân đoạn này được thực hiện từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm. Tôi nhớ khi ấy trời lạnh căm căm, tôi mặc rất mỏng và còn đi dưới làn mưa nữa. Cảnh này không chỉ được quay một góc mà rất nhiều góc, hiệu ứng mưa đôi khi có vấn đề... Tuy nhiên dù yếu tố nào xảy ra, tôi vẫn luôn phải nuôi mạch cảm xúc xuyên suốt để tâm lý luôn được dồi dào. Sau cảnh quay này, tôi và Đình Tú phải uống trà gừng để ấm người hơn, Tú cũng rất quan tâm tới bạn diễn khi lấy máy sấy cho tôi".

Với cảnh này, Phan Minh Huyền chia sẻ, cô tự thấy mình may mắn khi được trải nghiệm những công nghệ làm phim mới nhất, cụ thể là công nghệ tạo mưa: "Ngày xưa các anh hoạ sĩ hay dùng chiếc vòi to để bơm nước từ xe bồn và phun ra, nên đôi khi khán giả sẽ thấy mưa không được thật. Ở phim này tôi đảm bảo cảnh mưa này khi lên sóng sẽ rất lãng mạn, tự nhiên như phim Hàn Quốc. Mưa rất thật với những hạt mưa li ti, đủ để diễn viên giữ được cảm xúc tốt".

Cảnh Duy giơ lưng đỡ tượng đổ để cứu Trang.

Một cảnh quay khác mà Phan Minh Huyền rất thích là cảnh Duy (Đình Tú) đỡ cho Trang khỏi bị bức tượng rơi vào người. Nhiều khán giả cho rằng bức tượng được sử dụng làm đạo cụ rất nhẹ, nhưng nữ diễn viên tiết lộ: "Tượng ấy không phải bằng xốp như mọi người nói mà làm bằng thạch cao nhưng không phải thạch cao đặc nên rơi vào người rất đau. Khi chuẩn bị quay, đoàn phim chuẩn bị 3 bức tượng như vậy do chúng tôi phải quay nhiều góc khác nhau. Có khi tượng rơi vào balo nhưng cũng có lúc rơi thẳng vào lưng Đình Tú. May mắn là lên phim cảnh quay ấy tạo được hiệu ứng khá đẹp và được mọi người yêu thích".

Một cảnh quay khác cũng khiến Minh Huyền tâm đắc là cảnh Trang say rượu và được Duy cõng về. Cô thú nhận, với cảnh say, các diễn viên ngày xưa thường cố gắng diễn cho đúng nhất hình ảnh người đã có hơi men. Nhưng ngày nay, yêu cầu của khán giả cao hơn, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện một cách chân thực nhất. Do đó trước khi quay cảnh này, Minh Huyền và Đình Tú đã uống chút rượu để cảm xúc được bay bổng hơn, diễn "phiêu" hơn.

Đình Tú và Minh Huyền đã uống chút rượu trước khi quay cảnh này.

Ngoại hình và diễn xuất của Phan Minh Huyền được đánh giá cao khi cô đảm nhận vai chính Vân Trang trong bộ phim Thương ngày nắng về. Trang bị mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ và may mắn được mẹ Nga nuôi dưỡng nên người. Khi trưởng thành, cô vẫn đau đáu tìm lại mẹ và trên hành trình khó khăn đó, cô gặp tình yêu của đời mình; nhưng chuyện tình này sẽ trải qua không ít khó khăn, trắc trở.